Noiva do Gordão da XJ expõe bastidores da rotina e revela cuidados íntimos

Parceiros há cinco anos, Nicolle Caroline e Gordão da XJ enfrentam juntos as limitações físicas e a rotina de cuidados - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nicolle Caroline, noiva de Sidney Bezerra, conhecido nas redes como "Gordão da XJ", abriu o jogo sobre como funciona os cuidados na rotina com o amado, com quem mantém uma relação há cinco anos.

Em entrevista à revista Quem, publicada nesta segunda-feira (17/8), a influenciadora contou que a rotina do casal é especialmente dedicada à saúde dele, que já eliminou cerca de 130 kg, saindo de um peso inicial de 345 kg, e segue focado no processo de emagrecimento.

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"Eu preparo grande parte das refeições, ele sempre me ajuda e por conta das limitações dele, também faço parte do cuidado do que para as outras pessoas é bem simples mas para ele, infelizmente, ainda não é possível fazer, então ajudo sempre na questão da higiene, de se vestir e a gente faz tudo junto porque a gente entende que é só uma fase", explicou Nicolle Caroline.

A noiva do Gordão da XJ, por sua vez, destaca que o ato não representa uma obrigação, mas uma demonstração de amor. "Estar com ele nesses momentos para mim é um privilégio. Sempre enxerguei como uma demonstração de amor e cuidado, e o amor é isso, assim como ele diversas vezes já cuidou de mim, eu cuido dele", disse.

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Nicolle Caroline afirmou que as dificuldades enfrentadas pelo noivo atualmente não serão permanentes. "Então para mim é um privilégio cuidar dele, ajudar nesse processo que eu sei que logo vai acabar. Logo ele vai conseguir fazer muita coisa sozinho", torceu.