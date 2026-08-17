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Fábio Porchat anuncia casamento e pede presente a Eliana

Artista anunciou que se casará com Priscila Castello Branco em 2027

Nova temporada de Que história é essa, Porchat? estreia hoje, às 21h45, no GNT - (crédito: Guto Costa)
Nova temporada de Que história é essa, Porchat? estreia hoje, às 21h45, no GNT - (crédito: Guto Costa)

Fábio Porchat, de 43 anos, anunciou que vai se casar com Priscila Castello Branco em 2027. A revelação foi feita neste domingo (16/8), durante o programa Em Família com Eliana, quando o humorista aproveitou a presença do grupo Revelação para fazer um pedido à apresentadora.

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Porchat contou que ele e Priscila estavam pensando em contratar uma banda para o casamento e que gostaria de ter o Revelação na festa. "Eu quero contratar vocês para cantar no meu casamento. Pode?", perguntou ao grupo.

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Eliana questionou se a contratação seria boa para o humorista ou para os músicos. Porchat então brincou e pediu que a apresentadora pagasse o cachê. "Na verdade, pode ser um presente de casamento que a Eliana vai me dar", disse.

Pedido de casamento

O pedido aconteceu enquanto os dois organizavam a casa nova. Priscila encontrou uma caixa no chão e, ao abri-la, viu o anel.

"Eu falei: 'Meu amor, a gente tem que devolver pra dona da casa!'. E o Fábio começou a rir... eu não entendi nada. Parei por dois segundos e pensei: 'não...'. Não sabia se ria ou se chorava", contou Priscila na ocasião.

Segundo ela, Porchat então fez o pedido: "Agora que a gente tá na nossa casinha, no lugar que a gente queria... você quer casar comigo?" O casal assumiu o relacionamento publicamente em 2023.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 17/08/2026 15:36
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