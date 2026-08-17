Filha de supermodelo revela exorcismo na infância após ser "possuída"

Kaia Gerber, atriz e modelo, compartilhou experiências sobre exorcismo e crenças espirituais - (crédito: Wikimedia Commons)

Kaia Gerber, de 24 anos, revelou ter passado por um exorcismo durante a infância. A atriz e modelo contou no programa Mitch Churi Chat Show que o ritual ocorreu após ela ser informada de que estaria "possuída".

Segundo a artista, o procedimento envolveu um didgeridoo, um instrumento de sopro tradicional de povos indígenas australianos, que foi colocado sobre seu corpo. "Isso realmente aconteceu. Nunca falei sobre isso, mas realmente aconteceu", declarou Kaia.

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A filha da modelo Cindy Crawford também afirmou acreditar que consegue atrair "seres de outras dimensões de uma forma muito casual e tranquila". A declaração aconteceu enquanto ela promovia Estilhaços, a nova série de Ryan Murphy.

Kaia também relatou a preocupação de sua mãe quando foi escalada para a 10ª temporada de American Horror Story, em 2021. Antes das gravações, Cindy deu água benta à filha e disse que não queria que ela fosse "possuída" durante a produção.

Em Estilhaços, Kaia atua ao lado de Homer Gere, filho de Richard Gere. A série é inspirada no romance homônimo de Bret Easton Ellis, autor de Psicopata Americano.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.