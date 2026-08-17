Filha de supermodelo revela exorcismo na infância após ser "possuída"

Kaia Gerber, de 24 anos, revelou ter passado por um exorcismo durante a infância. A atriz e modelo contou no programa Mitch Churi Chat Show que o ritual ocorreu após ela ser informada de que estaria "possuída".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo a artista, o procedimento envolveu um didgeridoo, um instrumento de sopro tradicional de povos indígenas australianos, que foi colocado sobre seu corpo. "Isso realmente aconteceu. Nunca falei sobre isso, mas realmente aconteceu", declarou Kaia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
Bem mais que sonambulismo: veja o terror que brota de O telefone preto 2
-
Pilha de nervos: suspense do diretor Soderbergh traz silêncio e tensão
-
Encurralado, no cinema: Bill Skarsgard sofre o diabo nas mãos de Hopkins
A filha da modelo Cindy Crawford também afirmou acreditar que consegue atrair "seres de outras dimensões de uma forma muito casual e tranquila". A declaração aconteceu enquanto ela promovia Estilhaços, a nova série de Ryan Murphy.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Noiva do Gordão da XJ expõe bastidores da rotina e revela cuidados íntimos
- Diversão e Arte Kingdom Hearts 4 ganha novo trailer na D23 e vai chegar no fim de 2027
- Diversão e Arte Xuxa detona críticas ao corpo e dispara ao citar Ney Matogrosso
- Diversão e Arte Simone Mendes revela detalhes de Kaká Diniz após 14 anos de casamento
- Diversão e Arte Arthur Aguiar anuncia que será pai pela terceira vez e emociona
- Diversão e Arte Urach faz convite inusitado para Fiuk após cantor revelar crise financeira
Kaia também relatou a preocupação de sua mãe quando foi escalada para a 10ª temporada de American Horror Story, em 2021. Antes das gravações, Cindy deu água benta à filha e disse que não queria que ela fosse "possuída" durante a produção.
Em Estilhaços, Kaia atua ao lado de Homer Gere, filho de Richard Gere. A série é inspirada no romance homônimo de Bret Easton Ellis, autor de Psicopata Americano.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.