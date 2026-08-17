InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Filha de supermodelo revela exorcismo na infância após ser "possuída"

Atriz Kaia Gerber contou que ritual envolveu instrumento australiano e que sua mãe, Cindy Crawford, temeu que ela fosse possuída em série de terror

Kaia Gerber, atriz e modelo, compartilhou experiências sobre exorcismo e crenças espirituais - (crédito: Wikimedia Commons)
Kaia Gerber, atriz e modelo, compartilhou experiências sobre exorcismo e crenças espirituais - (crédito: Wikimedia Commons)

Kaia Gerber, de 24 anos, revelou ter passado por um exorcismo durante a infância. A atriz e modelo contou no programa Mitch Churi Chat Show que o ritual ocorreu após ela ser informada de que estaria "possuída".

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a artista, o procedimento envolveu um didgeridoo, um instrumento de sopro tradicional de povos indígenas australianos, que foi colocado sobre seu corpo. "Isso realmente aconteceu. Nunca falei sobre isso, mas realmente aconteceu", declarou Kaia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia Mais

  • Bem mais que sonambulismo: veja o terror que brota de O telefone preto 2

  • Pilha de nervos: suspense do diretor Soderbergh traz silêncio e tensão

  • Encurralado, no cinema: Bill Skarsgard sofre o diabo nas mãos de Hopkins

A filha da modelo Cindy Crawford também afirmou acreditar que consegue atrair "seres de outras dimensões de uma forma muito casual e tranquila". A declaração aconteceu enquanto ela promovia Estilhaços, a nova série de Ryan Murphy.

Saiba Mais

Kaia também relatou a preocupação de sua mãe quando foi escalada para a 10ª temporada de American Horror Story, em 2021. Antes das gravações, Cindy deu água benta à filha e disse que não queria que ela fosse "possuída" durante a produção.

Em Estilhaços, Kaia atua ao lado de Homer Gere, filho de Richard Gere. A série é inspirada no romance homônimo de Bret Easton Ellis, autor de Psicopata Americano.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/08/2026 14:07 / atualizado em 17/08/2026 14:07
SIGA
x