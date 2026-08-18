Bananada começa nesta terça (18/8) com mais de cem atrações em Goiânia

Mais de cem atrações, em seis dias de música, movimentam Goiânia a partir desta terça-feira (18/8), no Festival Bananada 2026. Arnaldo Antunes, Gaby Amarantos e BaianaSystem estão entre os destaques da programação. O evento na capital goiana vai até o próximo domingo (23/8). Ingressos avulsos e para showcases ainda estão disponíveis.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O festival, realizado há mais de duas décadas, teve diferentes formatos, sócios e tamanhos. O momento atual, para o diretor Fabrício Nobre, é de retomar a atenção para a cena de Goiânia. “Não é o maior público nem o maior lineup que importam, mas a equipe incrível que está empolgada em fazer coisas muito legais.”
Entre as atrações estão Arnaldo Antunes, Gaby Amarantos, BaianaSystem, Tulipa Ruiz, Don L, Boogarins, Tuyo, Tássia Reis, Jadsa, Julia Mestre, Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro, Giovani Cidreira, Vitor Araújo & Kiko Dinucci. A programação, segundo Nobre, mostra diversidade que representa a música brasileira contemporânea.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Acho que o Bananada mostra uma força da cena independente local, que está colocada em outros lugares, mas eu acho que a concentração e a visibilidade nacional que o Bananada tem, pode ser um farol para o que acontece na cultura daqui”, acrescenta Nobre. O Bananada é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, com patrocínio da Petrobras.
Serviço
Festival Bananada 2026, de hoje ao próximo domingo (23/8). Ingressos: R$ 100 (avulsos) e R$ 20 (showcases). Disponíveis no Shot Gun.
*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel