A única emoção que vai surgir em qualquer conversa que tiveres com uma inteligência artificial será a tua, porque da parte dela só obterás simulações, já que por não ter existência real, dado sua “presença” carecer de estrutura atómica, tudo que a inteligência artificial pode te oferecer é uma mimetização do que estatisticamente sua programação pressupõe ser uma emoção, desprovida da riqueza da experiência.

Sem a riqueza das emoções envolvida, se tu te acostumas a preferir o relacionamento ordenado e previsível com a simuladora em vez de o caos das trocas emocionais entre os humanos, teu destino será empobrecer.

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As emoções te tornam real, se tu as tratas como experiências de categoria inferior, inadvertidamente passas a considerar tua inteira presença como um objeto, e não um sujeito, que nunca vai enriquecer de verdade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Talvez nada seja do jeito que você imaginava ou desejava, mas evite se convencer de que tudo deu errado, porque logo mais você verá as vantagens envolvidas no que pareceriam ter sido as perdas. É tudo muito louco.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Este é um bom momento para acertar ponteiros com essas pessoas que produziram desavenças. Faça isso com a alma desprovida de más intenções, porque se vocês se entenderem será melhor para todo mundo. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora não seria bom mudar de rumo, mas se essa for sua vontade, então pelo menos ganhe tempo para refletir com profundidade sobre as mudanças que gostaria de fazer. É provável que essa vontade não sobreviva.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para proteger seus interesses vale mais dar continuidade a tudo que vinha sendo feito do que inventar modas que, por enquanto, dariam resultados contrários aos desejados. Conserve a rota do jeito que vinha. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Invista em seu conforto e proteção para que, diante das tentações que se apresentarem, você evite se desviar do caminho pelo qual colheria os frutos que anda procurando há tanto tempo, e que foram elusivos até agora.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A vontade de sair por aí se renovando e criando novas maneiras de fazer o mesmo de sempre é sagrada, porém, seria melhor você adiar sua execução porque, por enquanto, conservar o rumo em andamento seria mais eficiente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nesta parte do caminho é melhor você se apoiar naquelas pessoas que mantêm a cabeça no lugar e que atuam com bom senso. Enquanto isso, essas outras pessoas com ideias loucas podem ser deixadas para outro momento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há ideias que parecem boas, mas que postas em prática decepcionam. Em vez de você se lançar precipitadamente à prática, procure pensar um pouco melhor, pois, assim você poupará tempo e recursos. Aí sim!

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nesta parte do caminho é melhor você se proteger, o que significa que não seria propício sair por aí divulgando amplamente tudo que pretende fazer, porque as pessoas aproveitariam a informação em seu detrimento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Difícil encontrar pessoas que realmente se interessem em seu bem-estar e que, por isso, lhe ofereçam orientações que sejam úteis de verdade. Tenha isso em mente para não se deixar influenciar com dados falsos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre as pessoas dizem o que gostaríamos de ouvir, porque há momentos em que a alma busca excitação e as pessoas recomendam bom senso. Algo de interessante seria possível destilar desses conselhos conservadores.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça o que estiver ao seu alcance evitando se estressar para entregar resultados que, por enquanto, nem seria imprescindíveis. Atuando dentro do seu alcance você evitará se meter em enrascadas desnecessárias.



