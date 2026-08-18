Famosos e amigos lamentam a morte da atriz Laura Cardoso

A morte da atriz Laura Cardoso aos 98 anos, na noite desta segunda-feira (17/8), gerou comoção entre amigos, colegas de profissão e famosos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A morte da atriz Laura Cardoso aos 98 anos, na noite desta segunda-feira (17/8), gerou comoção entre amigos, colegas de profissão e famosos que usaram de suas redes sociais para se despedir e prestar homenagens à atriz, uma das maiores referências da dramaturgia brasileira.

“Laura era gigante, compulsiva e tinha um talento que não cabia em seu corpo pequeno. Para mim, era sempre um privilégio estar com ela e assisti-la debruçar-se sobre algumas personagens, te amo, Laura! Muito mesmo! Até um dia!”, escreveu o ator e diretor Miguel Falabella.

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A atriz Fabiana Karla também disse: "Laura tinha aquele dom raro de fazer tudo parecer simples e verdadeiro, tornando os momentos mais engraçados. Ah o olhar de Laura, forte e dizia tudo! Trabalhar ao lado dela foi uma lição de ofício e de vida. Uma das maiores atrizes que o Brasil já teve nos deixa, mas o legado de talento, carinho e humanidade permanece".

Ao canal GloboNews, o ator Tony Ramos afirmou que Laura Cardoso era “a rainha da televisão”. “Quero me lembrar dele com esse talento, vigor e determinação”, destacou. “Ela tinha um riso aberto, de quem não teme nada. Que figura incrível e poderosa nós estamos perdendo.”

A atriz Lúcia Veríssimo também lamentou, compartilhando uma foto sorridente de Laura. “Essa foto foi escolhida a dedo. Porque para mim você sempre será essa sapeca, contando suas histórias mirabolantes cheias de muitas paixões ardorosas”, escreveu. “Te agradeço imensamente por todo carinho que você sempre teve comigo, assim como pelas gargalhadas infinitas que você provocou em mim com suas façanhas e pelas maravilhosas atuações. Que se faça muita luz em seu caminhar.”

A cantora Maria Gadu afirmou que Laura Cardoso é “eterna”, e o jornalista Evaristo Costa destacou que a artista é “uma estrela que brilha para sempre”. Já a atriz Zezé Motta exaltou a importância da veterana para a cultura nacional. “Laura foi grande, foi inteira, foi eterna”, publicou.













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