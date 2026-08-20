Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (20/8)

Uma aventura não mereceria ser chamada de aventura se fosse desprovida da riqueza caótica das emoções envolvidas nessa experiência, portanto, é inconveniente que, em nome de manter tua vida controlada e ordenada, tu trates tuas emoções como um objeto estranho que deveria ser extirpado para que tua vida procedesse da melhor maneira possível.

A única maneira de um ser humano viver sem emoção é a varrer para baixo do tapete da consciência, com todos os efeitos colaterais nocivos e patológicos que isso implica, portanto, não apenas é melhor não fazer isso como também é auspicioso que vivamos as emoções e lhes devolvamos o status de realidade humana que merecem.

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Os filósofos e pensadores nunca souberam tratar as emoções do jeito que elas merecem, procura não repetir esse equívoco.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que pareça que a melhor parte ficou com outrem, não se estenda demais nessa ideação, porque muito provavelmente a outra parte pensa o mesmo de você. No fim, muito do que acontece é fruto de falha de comunicação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pareceria que a liberdade seria ter margem de manobra para você fazer o que bem ou mal desejar, mas na prática a encantadora sensação de liberdade decorre única e exclusivamente de você cumprir com as tarefas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O amadurecimento ocorre como resultado da maneira, sábia ou intempestiva, com que você resolva o básico dilema em que a consciência se encontra, querendo ser livre e ao mesmo tempo estar amarrada a muitos compromissos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A liberdade é um anseio legítimo, de difícil prática porque o mundo, que é feito de pessoas, se convenceu de que esse objetivo seria apenas uma ilusão. Você continue batendo na tecla de conquistar liberdade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se fosse para todo mundo dizer o que lhe passa na cabeça, o silêncio não existiria nos relacionamentos humanos. A invisibilidade dos pensamentos não é uma casualidade aleatória, é uma necessidade básica dos humanos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aparentemente, só o dinheiro liberaria sua alma para fazer o que quiser, mas na prática isso não aconteceria, porque o dinheiro traria consigo novas complicações. A liberdade é um patrimônio abstrato, um estado de ser.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para você ser livre é imprescindível que você ofereça liberdade a todas as pessoas com que se relaciona, porque a cada restrição que você impõe nos relacionamentos, você agrega um grilhão à sua alma. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se você não pode abrir o jogo e revelar seus anseios mais íntimos sem se sentir em perigo, então provavelmente não anda com as pessoas certas e, agora, seria o momento certo para buscar as companhias adequadas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As distrações são tentadoras e legítimas inclusive, desde que elas não ocupem o tempo em que você finalizaria as obrigações assumidas. A liberdade de se distrair é legítima, mas não pode ser o fundamento da procrastinação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que você deixou para depois há de ser feito agora, porque agora é o depois daquele momento. Para você não se distrair e deixar tudo para depois novamente, aposte na boa sensação de ter tudo bem organizado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Às vezes é preciso colocar limites bem definidos a algumas pessoas, mesmo que ao fazer isso você crie um ânimo nada agradável. Porém, é melhor desagradar do que você levar desaforo para casa, não é mesmo?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nada como sentir-se seguro e confortável, porque assim o coração fica sereno e a alma consegue enxergar as reais oportunidades que a vida oferece. Não é muito difícil chegar a esse estado de ânimo. Difícil é sustenta-lo.



