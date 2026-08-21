Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (21/8)

Em Astrologia Real todos os planetas e signos se manifestam através do intelecto, da emoção e das atitudes práticas, portanto, afirmar que todas as emoções derivam da Lua é um equívoco, inclusive porque as emoções lunares são as menos sofisticadas, porque viscerais e antigas.

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Se hoje Vênus, que também é tido como emoção, está em oposição a Saturno, não significa que as emoções se verão limitadas pela severidade, ou esfriadas por Saturno, mas que a emoção das descobertas intelectuais venusinas precisarão ser passadas pelo crivo emocional das realizações práticas. Enfim, não há experiência humana desprovida de emoção.

Cuida para preservar a riqueza de tua vida emocional e a utilizar para tomar distância de todo e qualquer conceito ou narrativa que pretenda te convencer de que a emoção seja um obstáculo a ser removido.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Diante do que possam parecer perdas, procure refletir melhor até perceber que o que parecem perdas na verdade são livramentos. Sua alma está saindo de um labirinto, com todas as dores e perrengues que isso implica.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para ganhar liberdade é preciso que você, em primeiro lugar, cumpra com as tarefas e atenda a todos os compromissos assumidos. Só depois disso é que sua alma desfrutará dessa encantadora sensação de liberdade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Entre o anseio de fazer o que lhe der na telha e as restrições que os compromissos impõem está sua consciência oscilando em dilemas sobre como organizar melhor o tempo. Essa oscilação é o fundamento do amadurecimento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo que as coisas tenham sido feitas sempre de determinado jeito, nada indica que sua alma seja obrigada a continuar repetindo o mesmo padrão. O anseio de liberdade é legítimo e começa exatamente por aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tecnicamente, porque você tem mente e capacidade de falar, poderia dizer qualquer coisa que passar pela cabeça. Na prática, porém, seria melhor você medir suas palavras, em nome de não criar desavenças desnecessárias.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor você não equacionar sua liberdade com a quantidade de dinheiro na sua conta bancária, porque a liberdade é um patrimônio abstrato que há de ser conquistado na invisibilidade da alma em primeiro lugar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As restrições que sua alma experimenta não são castigos que a vida impõe, mas sinais de assuntos que seria melhor administrar de imediato para, depois de finalizadas as tarefas, você desfrutar da liberdade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quando, eventualmente, as pessoas não tratam devidamente as informações íntimas que você coloca sobre a mesa, chegou a hora de você rever seus relacionamentos e partir em busca de pessoas que compreendam você.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Antes de mais nada, que cada pessoa cumpra o papel que lhe toca e que as tarefas sejam finalizadas. Depois haverá tempo suficiente para discutir o que bem entenderem, porque antes disso só ocorreriam distrações.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A sensação de liberdade que sobrevém à alma depois de finalizar as obrigações é incomparável. Portanto, antes de se lançar a qualquer outra coisa, reveja os compromissos e tarefas e procure dar conta de tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Proteja as informações de sua vida pessoal, porque abrir o jogo neste momento faria você correr o risco de passar dados a pessoas que não saberiam lidar bem com a situação e, pior ainda, se aproveitarem disso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se o seu coração estivesse sereno você poderia enxergar com clareza que tudo está indo da melhor maneira possível. Quando o coração carece de serenidade, até as questões mais simples do cotidiano parecem quebra-cabeças.