Famosos lamentam morte de Glória Menezes

A morte de Glória Menezes, aos 91 anos, mobilizou artistas e personalidades nesta terça-feira (18/8). Nas redes sociais, colegas de profissão e figuras públicas destacaram a trajetória da atriz, que por mais de seis décadas ajudou a construir a história da televisão, do teatro e do cinema brasileiros. A despedida também foi marcada pela coincidência dolorosa de sua morte com a de Laura Cardoso, outra grande atriz do país.

O ator e humorista Luis Miranda resumiu o sentimento diante das duas perdas: "Duas gigantes, duas histórias eternas. Que dia triste para nossa arte".

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Ana Maria Braga também se despediu da colega de televisão e relembrou a relação de Glória com o ator Tarcísio Meira, seu marido, que morreu em 2021. A apresentadora ressaltou a força dos personagens interpretados pela atriz ao longo da carreira.

"Grande atriz, dona de personagens marcantes que fizeram parte da nossa história. Um dos maiores nomes da televisão brasileira. Entre mocinhas e vilãs, Glória deixou também o seu carisma e uma presença que jamais serão esquecidos", escreveu.

Na homenagem, Ana Maria também mencionou a história do casal. "Glória e Tarcísio formaram um dos grandes casais da televisão brasileira e, agora, se reencontram na eternidade. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs dessa atriz tão querida. Descanse em paz, Glória", concluiu.

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A atriz Beth Goulart também reagiu à notícia nas redes sociais. "Que dia triste", escreveu.

O ator e candidato a deputado federal José de Abreu publicou uma mensagem curta de surpresa e pesar: "Glória Menezes morreu!!! Que loucura."

Gloria Menezes morreu!!! Que loucura. — Jose de Abreu (@Zedeabreu) August 18, 2026

O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a contribuição da atriz para diferentes áreas da cultura brasileira. "Tristeza dupla hoje. Perdemos também a grande Glória Menezes. Gaúcha de nascimento e paulista de formação e coração, ajudou a construir a história do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Mais de seis décadas de talento e emoção. Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos os seus admiradores", escreveu.

Tristeza dupla hoje. Perdemos também a grande atriz, Glória Menezes. Gaúcha de nascimento e paulista de formação e coração, ajudou a construir a história do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Mais de seis décadas de talento e emoção. Meus sentimentos à família, aos… pic.twitter.com/iHMaDbCWpj August 18, 2026

O influenciador Felipe Neto também lamentou as duas perdas ocorridas no mesmo dia. "Laura Cardoso e Glória Menezes no mesmo dia é pra destruir a terça-feira do povo brasileiro. Pelo amor de Deus. Que perdas. Que tristeza."

Laura Cardoso e Glória Menezes no mesmo dia é pra destruir a terça-feira do povo brasileiro.



Pelo amor de Deus.



Que perdas. Que tristeza. — Felipe Neto ???? (@felipeneto) August 18, 2026

“Que dia triste para a arte brasileira! Glória Menezes, minha amiga e grande inspiração, também se foi”, declarou Patrícia Pillar.

Susana Vieira também prestou homenagem à colega, com quem dividiu o protagonismo de grandes novelas da televisão brasileira. “Hoje me despeço de uma grande amiga, uma mulher que deixou sua alma em cada personagem e sua marca na história da nossa arte. Minha eterna admiração e todo o meu respeito. Descanse em paz”, escreveu.

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Glória Menezes morreu na tarde desta terça-feira (18/8), aos 91 anos, em casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família.