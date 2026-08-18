Produção muda data e dia de show do Grupo Revelação com Xande de Pilares

A apresentação do Grupo Revelação em parceria com o cantor Xande de Pilares que iria ocorrer no dia 28 de novembro de 2026, na Arena Nilson Nelson, foi alocada para o dia 11 de setembro, sexta-feira, na programação do Na Praia Festival. Os ingressos previamente obtidos pela Ticketmaster para a data do dia 28/11 permanecem válidos para a nova data e local. Todos os compradores serão realocados para a Pista Premium.

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Clientes que não conseguirem comparecer à nova data poderão solicitar o cancelamento do ingresso a partir das 10h do dia 17/8 até às 10h do dia 31/8. Novos ingressos para o show no Na Praia Festival estão disponíveis desde esta segunda-feira (17/8) pelo site oficial do evento ou em bilheterias físicas localizadas no Mané Mercado, nas unidades de Águas Claras e Plano Piloto.

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A turnê Tava Escrito marca o reencontro entre o cantor Xande de Pilares e o Grupo Revelação, após 12 anos de separação. O espetáculo conta com cerca de 70 músicas em um show que dura mais de 3 horas.