Cantor pede Eduarda Gutierrez em namoro no Rancho do Maia

Quem é Heitor Santos, cantor que pediu Eduarda Gutierrez em namoro no Rancho do Maia - (crédito: Reprodução/Instagram Heitor Santos e Eduarda Gutierrez)

A influenciadora Eduarda Gutierrez foi surpreendida com um pedido oficial de namoro do cantor Heitor Santos, nesta última quarta-feira (19), durante participação no Rancho do Maia.

Os dois, que já vinham aparecendo juntos nas redes sociais, haviam tornado público o romance na última semana. Na ocasião, o artista apareceu de surpresa no reality show de Carlinhos Maia para oficializar a relação, tendo preparado um cenário romântico, com rosas vermelhas espalhadas, e se declarou para ela diante dos participantes.

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Durante o pedido, Heitor Santos falou sobre o período em que vem conhecendo Eduarda Gutierrez e destacou que deseja construir uma relação baseada em compromisso e respeito. Após ela aceitar oficialmente o pedido, fogos e efeitos de pirotecnia foram disparados para celebrar o novo momento do casal.

FOFOS! Acontece de tudo no rancho! Do nada, apareceu um moço chamado Heitor com um anel de compromisso, pedindo Eduarda Gutierrez em namoro. pic.twitter.com/CnJrNWichg — kah (@kabiscoiteira) August 19, 2026

Quem é Heitor Santos?

Natural de Sergipe, Heitor Santos, também conhecido como ‘O Novinho’, está conquistando projeção como uma das novas vozes do ritmo do arrocha. O cantor, de 18 anos, investiu no piseiro antes de emplacar seus sucessos no gênero romântico.

Hoje com mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, o jovem possui, entre as músicas de destaque, ‘Sina de Ofélia’, ‘Tão Distante’, ‘Foi Por Conveniência’, ‘Displicente’ e ‘Noite Fracassada’. Nas redes sociais, ele soma mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram, além de mais de 15 milhões de curtidas no TikTok.

O texto Quem é Heitor Santos, cantor que pediu Eduarda Gutierrez em namoro no Rancho do Maia foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.