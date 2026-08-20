Filho de Elis Regina faz desabafo sobre a mãe e revela o que incomodou

Filho de Elis Regina faz desabafo sobre a cantora e revela o que mais o incomodou na carreira - (crédito: Reprodução/Instagram/Montagem Pedro Mariano e Elis Regina)

Pedro Mariano abriu o coração sobre o peso de ser filho de Elis Regina (1945-1982), e como o título nunca colocou em mérito o nível do seu talento.

Eu nunca tive mérito pelo meu talento. Eu nunca tive mérito pelo meu dom. Eu nunca tive mérito pelas minhas coisas que eu fui atrás, que eu descobri. Eu sempre tive tudo porque eu sou filho do meu pai e da minha mãe, afirmou ele, em entrevista ao pocast Imprevista.

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Filho da cantora e do pianista César Camargo Mariano, Pedro Mariano relembrou o início da carreira, e que precisou lidar com a sensação de que suas conquistas eram sempre atribuídas à família.

Na entrevista, o filho de Elis Regina também contou como a paternidade o transformou. Aprendi que eu não sou a coisa mais importante do mundo. Ele ainda tem no corpo uma tatuagem com o refrão da música feita para a filha, Rafaela, com a frase "meu tempo é ela.

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