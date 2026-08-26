Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (26/8)

QUARTA-FEIRA DE LIBERDADE PARA ESTRAGAR - Data estrelar: Sol e Mercúrio em quincunce com Plutão e Netuno

Aquelas pessoas que adotam posturas intransigentes não conseguem ler os sinais da derrota que cavam para si mesmas, porque seus argumentos para sustentar essa postura são tão insofismáveis que, mesmo aparecendo um Arcanjo a avisar da derrota, ainda assim pensam que estão certas.

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Cada pessoa é livre para estragar sua vida do jeito que bem entender e puder, mas essa liberdade não se aplica a estragar a vida das pessoas com que ela se relaciona, contudo, e infelizmente, é isso que acaba acontecendo, sem a garantia de que o fato sirva para futuramente ela se abster de ser novamente intransigente.

A vida é rica em alternativas, mas quem assume a postura intransigente fica cega a quaisquer possibilidades de mudar de rota que não seja aquela que, em seu íntimo, determinou ser a única certa.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Fazer bem o que tiver de ser feito não é algo que irá atrair elogios e aplausos, talvez aconteça o contrário, porque ao você se dedicar com afinco a cumprir sua parte revela o contraste com que o resto funciona.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Parece tudo certo para seguir em frente, mas se você tiver alguma espécie de pressentimento apontando para o lado contrário, considere isso um sinal de que a vida está tentando orientar você. Aceitar ou não a orientação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Entre aceitar os convites e se resguardar no conforto do seu espaço, não há no momento uma decisão que possa contemplar todo o espectro de possibilidades, portanto, tome uma atitude despreocupada com os resultados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

O problema não reside no que você diz, o problema reside em como as pessoas escutam o que você diz, e sobre isso é impossível obter qualquer tipo de controle ou domínio. Só resta tomar mais cuidado do que o habitual.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Quando há assuntos perto de serem concluídos, parece que há um retorno dos conflitos anteriores, dando a impressão de que tudo voltou para trás. Procure enfrentar essa sensação ciente de que não veio para ficar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Divirta-se consertando as complicações que foram se acumulando, um pouco porque houve procrastinação no passado e outro pouco porque as pessoas empurram as coisas para que você as solucione. É hora de você se divertir.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Estando tudo certo, menos sua sensação de que algo não está andando bem, melhor você preferir dar ouvidos às suas sensações do que seguir pelo caminho em que racionalmente pareceria estar tudo certo. Experimente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Tenha em mente que as pessoas são muito entusiasmadas dando dicas e promovendo orientações sem que, no entanto, o conteúdo que elas informam seja confiável. É hora de você investigar melhor antes de seguir orientações.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Os efeitos colaterais do que você pretende fazer hão de ser calculados com bastante precisão, para depois não se assustar como se você fosse totalmente inconsciente de que para toda ação sempre há uma reação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Ao pensar e se convencer de que você entendeu tudo é quando chegou a hora de você retroceder um pouco para colocar seu entendimento em perspectiva, antes de que o convencimento original emburreça você em definitivo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

A pressa não é apenas inimiga da perfeição, ela também tem o potencial de arruinar o que esteja em bom andamento. É importante que você contenha qualquer tipo de impulso de precipitação nesta parte do caminho.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Considere tudo com bastante cuidado, para não se precipitar em nenhuma direção que as pessoas apontem, porque mesmo que a orientação pareça muito boa de imediato, a médio e longo prazo pode não ser tão boa assim.