Emicida lidera programação do Festival Elemento em Movimento, em Ceilândia

Com apresentações de artistas de projeção nacional como Emicida, Ebony, Don L, N.I.N.A e KL Jay, além de oficinas e rodas de conversa, a Praça do Cidadão, em Ceilândia, recebe o Festival Elemento em Movimento entre os dias 2 e 6 de setembro. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo site Sympla.

A 8ª edição do Festival está dividida em dois momentos: Conferência diálogos em movimento, entre os dias 2 e 4, com workshops, painéis e rodas de conversa voltados para artistas e produtores culturais; e a programação musical, nos dias 5 e 6, com apresentações de mais de 30 artistas distribuídos em três palcos.

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No sábado (5/9), os destaques da programação são a rapper carioca N.I.N.A, que sobe ao palco às 20h; Ebony, com apresentação às 22h50; e Don L, última apresentação do dia, às 1h20. Domingo (6/9), o Palco Elemento recebe os artistas do DF DJ Savana, Puro Suco, Kirá e a Candangaria, Pratanes e Câmbio Negro; Emicida encerra a programação do festival com apresentação às 23h30.

Para Antônio de Pádua, coordenador-geral do evento, a presença de grandes nomes da música brasileira no festival mostra que é possível “construir uma programação de grande qualidade a partir da periferia e para a periferia”. “Levar artistas de destaque nacional gratuitamente para Ceilândia é também uma forma de democratizar o acesso à cultura e afirmar que esses grandes encontros podem e devem acontecer fora dos grandes centros. É reconhecer Ceilândia como território de produção, criação e consumo cultural”, diz.

A edição deste ano é inspirada pelo conceito Sem perder a ternura, que busca reconhecer os desafios enfrentados sem romantizar as dificuldades. “É sobre seguir em movimento, cuidando uns dos outros, celebrando nossas raízes e fortalecendo a comunidade”, conta Pádua. “Esse olhar atravessa a programação artística, as ações de formação, o cuidado com o território e as atividades que aproximam cultura, juventude e economia criativa.”

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Partindo de um projeto curatorial que enfatiza a presença e contribuição africana e indígena na construção das identidades culturais na América Latina, artistas internacionais integram a programação musical do festival pela primeira vez. “As atrações internacionais chegam justamente para ampliar esse movimento, criando pontes e reconhecendo que a cultura preta e periférica não se limita às fronteiras”, afirma Pádua. Os artistas convidados deste ano são o colombiano Yobanoty e o chileno Chalice Beatz.

Além dos shows, o público pode aproveitar a Feira de Quebrada, Feira de Publicações, arte gráfica e vinil, a Praça de Alimentação e a Praça dos Esportes, com atividades de basquete, skate, parkour e slackline.

Serviço

Festival Elemento em Movimento

De 2 a 6 de setembro na Praça do Cidadão (St. M, EQNM 18/20 - Ceilândia). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel