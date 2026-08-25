Sandra Sá está de volta com novo EP, ‘INDO PRA DENTRO’

Sandra Sá lança novo EP que estará disponível nas plataformas digitais nesta quinta-feira (27/8) - (crédito: Cristina Granato)

O aniversário é de Sandra Sá mas é o público que ganhará um presente. A artista lança o seu novo projeto INDO PRA DENTRO que estará disponível nas plataformas digitais nesta quinta-feira (27/8). Com 7 novas faixas, a cantora fará evento de audição do projeto na Casa UBC, no Rio de Janeiro, na mesma data do lançamento.

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Em um novo momento de sua carreira proporcionado pela criação de sua própria gravadora, a The Sá Música, agora, Sandra produz suas canções com a liberdade criativa que almejou ao longo de sua carreira. Esse momento é traduzido neste novo projeto, no qual a liberdade e independência são pilares chaves. Trazendo novidades, a cantora reúne dezessete parcerias que estão distribuídas ao longo do disco. As faixas de autoria própria contam com referências que vão desde a música tradicional africana até ao rock’n’roll.

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Sandra Sá, multiartista carioca, é detentora de grandes sucessos musicais. Iniciou sua carreira profissional no final dos anos 1970 e se destacou nacionalmente em 1980 pela participação no festival MPB-80 da Rede Globo com a música Demônio colorido. Dentre seus maiores sucessos, estão as canções: Olhos coloridos, Bye bye tristeza e Solidão.







