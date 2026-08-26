GTA VI: Rockstar emite nota sobre vazamentos do jogo e agradece apoio da comunidade

Após mais de uma semana de vazamentos do jogo, a empresa finalmente se pronunciou sobre o ocorrido. - (crédito: Reprodução/Rockstar Games)

A empresa por trás da franquia Grand Theft Auto finalmente se pronunciou sobre os vazamentos contínuos do próximo capítulo da saga. Na manhã desta quarta-feira (26/8), a Rockstar Games divulgou uma nota oficial no X sobre os vários clipes do jogo que chegaram às redes sociais.

No texto, a empresa entende que as imagens podem ter impactado a primeira impressão dos jogadores sobre o título e pede para os interessados verdadeiramente em ver como a empresa preparou esse primeiro contato acompanharem a transmissão da Netflix mostrando o Olhar Estendido. Além disso, a Rockstar reconhece que demorou demais para revelar por si só a parte importante do jogo e agradece as mensagens de apoio dos jogadores, assegurando que fizeram diferença para os desenvolvedores presentes.

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Confira:

“A todos,

Sabemos que muitos de vocês estão esperando para ouvir de nós sobre os eventos da semana passada. Seria um eufemismo dizer que ter vídeos da jogabilidade de Grand Theft Auto VI vazando dessa maneira tem sido de partir o coração para nossa equipe, e isso, obviamente, não é como pretendemos que você veja o jogo depois de todo esse tempo. Lamentamos muito que tudo tenha demorado tanto — desde terminar o jogo (quase lá!) até compartilhar mais detalhes e a jogabilidade oficial, e fornecer à comunidade tudo o que ela quer saber.

Estamos muito animados para que todos vejam o Olhar Estendido amanhã. Demorou mais do que queríamos para prepará-lo, mas, como em tudo o que fazemos, sabemos que precisamos superar suas expectativas, e estamos determinados a entregar no nível que vocês esperam e merecem. Embora seja lamentável que a experiência do jogo pretendida possa agora ser impactada por alguns spoilers, esperamos que todos esperem um pouco mais para experimentar o jogo por si mesmos em 19 de novembro.

Queremos agradecer a todos na comunidade que entraram em contato com mensagens de apoio na semana passada — suas palavras significaram mais para esta equipe do que vocês podem imaginar. Enfim, estamos fazendo este jogo para vocês e, sem vocês, não teríamos o privilégio de fazer jogos.

Estamos ansiosos para compartilhar mais com vocês em breve.

Atenciosamente,

Rockstar Games”

Cyberleek

A empresa vem tendo vários clipes de Grand Theft Auto VI sendo vazados pelo grupo hacker conhecido como Cyberleek desde a semana passada. A própria empresa entrou na justiça para intimar a Microsoft e o Discord a derrubarem os canais que originaram os clipes e ter algum auxílio para localizar quem os publicou. Ao todo, Cyberleek já vazou mais de 26 minutos de material do jogo, mostrando o protagonista Jason Duval em várias atividades.

Já foi levantado em outras matérias que o grupo hacker muito provavelmente possui uma build de trabalho — uma versão do jogo não finalizada utilizada apenas para trabalho de desenvolvimento — e o próprio Cyberleek escreveu seu nome em uma parede do jogo, provando que não são clipes pré-gravados.

Enquanto Cybeleek não é encontrado, o próximo conteúdo oficial de GTA VI será exibido na Netflix nesta quinta-feira (27/8) às 16h (horário de Brasília), contando com pelo menos 30 minutos de conteúdo inédito. O material será exclusivo da gigante do streaming nas primeiras 4 horas, e depois a Rockstar vai publicar o material em suas redes oficiais.

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GTA VI está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. Atualmente o jogo conta apenas com uma vaga ideia sobre o que ele deve tratar no modo história. O título contará com a primeira dupla de protagonistas, que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro deste ano.