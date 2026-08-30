Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (30/8)

Se por essas coisas inexplicáveis da vida e dos estados de ânimo, que nem sempre se sintonizam adequadamente com ela, hoje acordas com a sensação de que deves colocar em dia os assuntos que procrastinaste no passado, apesar de ser domingo, um dia em que o corpo tende a se arrastar e a preguiça imperar, te sugiro que produzas o máximo possível.

Se vivêssemos em sintonia com o firmamento a agenda não seria um formulário engessado, mas um processo dinâmico de adaptação com o cenário maior em que nos movimentamos e experimentamos ser, e não há maior amplitude disponível que a do firmamento.

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Abençoada será tua presença hoje se desprezares a preguiça e, pelo menos, te dedicas a arrumar o fundo do armário, lá mesmo onde ficam socadas as coisas que precisam ser organizadas e postas em dia.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As decisões que você tomar nesta parte do caminho terão mais impacto do que quaisquer outras de outros momentos, por isso, melhor você esclarecer bem os pensamentos e idealizar o melhor rumo possível para sua vida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Antes de mais nada é essencial que você organize um pouco melhor sua vida emocional. Como se faz isso? Em primeiro lugar deixando de reprimir qualquer emoção, mas a expressar sem atropelar ninguém por isso. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tenha a firme intenção de que suas palavras congreguem as pessoas, as convencendo a se reunirem em torno de um mesmo objetivo, porque mesmo que a reunião seja temporária, valerá a pena assim mesmo. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que seja justo é o que sua alma há de estabelecer como padrão de comportamento, tendo em vista que em muitos momentos o comportamento justo não seria ao mesmo tempo o mais desejável de todos. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Suas melhores ideias pressionam para se manifestarem, mas é preciso resistir à precipitação, porque ainda há questões que requerem maior amadurecimento. Isso não há de levar muito tempo, mas é um tempo a ser respeitado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Muita coisa acontece na sua vida interior que não pode ser expressa ainda, por falta de palavras certas e porque há visões que só farão sentido em outro momento do futuro. Manter silêncio e discrição é propício.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se as pessoas boas e as más estão misturadas e acotoveladas na mesma mesa de negociação, como é que sua alma saberá distinguir direito quais são umas e quais as outras? Não é fácil, mas está ao seu alcance o fazer.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O senso comum é o de que tudo na vida é difícil e dá muito trabalho, mas essa é apenas uma meia verdade, como tantas outras. A outra meia verdade é que ocorrem facilidades que parecem obras mágicas da vida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há ideias que para você são claras e evidentes, mas que quando você tenta compartilhar as pessoas olham com cara de quem realmente não entendeu nada. É problema de comunicação ou você vê o que outrem não consegue?

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nenhuma aventura aconteceria a alguém que fica se escondendo da vida o tempo inteiro, e sem aventura não dá para medir a extensão e profundidade que é a experiência de ser humano entre o céu e a terra. Aventura.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se alguém é capaz de reunir pessoas de diversos conhecimentos e tendências essa alma é a sua, e agora parece ser o momento ideal para iniciar as tentativas, que devem ser difíceis de início, mas depois ficarem melhor.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para que tudo continue em ordem suas intervenções são essenciais, porque se deixar a arrumação nas mãos de outrem, as coisas podem até vir a ficar apresentáveis, mas no fundo a desordem continuará espreitando por aí.