Ana Hickmann revela tensão a poucas semanas do casamento com Edu Guedes

Ana Hickmann abriu o coração sobre os preparativos para a cerimônia oficial de casamento com Edu Guedes, marcado para setembro, na fazenda do apresentador, em Araras, no interior de São Paulo.
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Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora do Hoje em Dia, da Record, contou como o casal dividiu as responsabilidades na organização do grande dia. "Eu estou cuidando dos detalhes da decoração, como mobiliário e tipos de flores, e também dos convites, docinhos, bolo, entre outros. O Edu está cuidando da parte estrutural do casamento. Foi ele quem conduziu toda a obra de restauração da fazenda. Ele também escolheu o bufê e as atrações musicais", adiantou.
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"Nervosa"
Além disto, o espaço escolhido para a realização do casamento passa por uma grande reforma para sediar a festa e, a menos de um mês, ainda está em obras. "Confesso que meu coração de noiva está tenso por conta disso. Eu sei que vai dar tempo, mas ver o quanto os dias passam rápido me deixa um pouco nervosa. Fazer uma festa de casamento sempre foi meu sonho e o Edu topou realizar isso junto comigo. Estamos cuidando de tudo nos mínimos detalhes", explicou.
Perfeccionista, Ana Hickmann adiantou alguns detalhes personalizados que estarão presentes na celebração. "Escolhi a decoração a dedo, para combinar com a atmosfera da fazenda. Teremos muitos detalhes exclusivos, como um vinho que está sendo preparado especialmente para o nosso casamento. Teremos peças de cristais também exclusivas para a festa", disse.
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