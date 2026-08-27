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GTA 6: Netflix exibe trailer nesta quinta-feira; veja horário

Novo jogo da Rockstar Games vai ganhar conteúdo exclusivo na gigante do streaming

Rockstar lançou o último trailer do jogo em 2025. - (crédito: Divulgação)
Rockstar lançou o último trailer do jogo em 2025. - (crédito: Divulgação)

Mesmo com uma semana bem turbulenta para a Rockstar Games graças a vários vazamentos que Grand Theft Auto VI sofreu, a empresa manteve de pé a revelação de jogabilidade em parceria com a Netflix nesta quinta-feira (27/8).

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O Olhar Estendido vai ser exibido para os assinantes do streaming às 16h (horário de Brasília), contando com pelo menos 30 minutos de conteúdo inédito. O material será exclusivo da Netflix nas primeiras 4 horas, e depois a Rockstar vai publicar o material em suas redes oficiais, chegando no YouTube às 22h.

Para empolgar os fãs, a empresa de streaming já espalhou outdoors em Los Angeles referenciando a cidade onde o jogo se passa. Com um: "Eu amo Vice City" estampado no cartaz de publicidade.

GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. Atualmente o jogo conta apenas com uma vaga ideia sobre o que ele deve tratar no modo história. O título contará com a primeira dupla de protagonistas, que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro deste ano.

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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 27/08/2026 11:06
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