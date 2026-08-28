Grupo Accordi celebra legado de Mercedes Sosa em show neste sábado (29/8)

Em tributo à música latino-americana e à icônica cantora argentina Mercedes Sosa — também conhecida como “La Negra”, por causa de sua ascendência ameríndia —, o Grupo Accordi sobe ao palco para apresentar o espetáculo Pelos caminhos da América. Protagonizado pelo casal Elení Fagundes e Chico Nogueira, o show resgata a perspectiva, a libertação, a autodeterminação e a afirmação de povos do continente. A apresentação será neste sábado (29/8), às 17h, na Infinu; os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão à venda no site Shotgun.

A escolha de homenagear Mercedes não é aleatória. Chico Nogueira explica que o projeto nasceu do sentimento de irmandade e reconhecimento perante a América Latina. “O legado de Mercedes Sosa e do movimento Nueva Canción é o de se propor a ser ‘a voz dos sem voz’, de ser um instrumento da luta pela emancipação de nossos povos.” Todo o repertório foi gravado pela cantora ou tem ligação com o movimento Nueva Canción — mistura de ritmos folclóricos com letras sobre justiça social.

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Por um longo período, o Brasil esteve culturalmente ligado apenas à Europa e aos Estados Unidos, em detrimento da América Latina. Para romper com essa distância, o grupo trouxe inovações ao tributo, como a viola caipira, o piano “brasileiramente” tocado e novos arranjos vocais “que têm a cara do Brasil, para cantar as dores, as belezas e as alegrias do nosso continente”, comenta Chico.

Interpretar Mercedes não é fácil. Chico define que o principal desafio dessa jornada é se reconhecer nas dores do povo da América Latina: “E descobrir que, apesar das diferenças linguísticas, somos os mesmos explorados pelo colonialismo e que temos a mesma vocação de fraternidade, alegria, fartura e festa.”





Serviço

Pelos caminhos da América

Neste sábado (29/8), das 17h às 20h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, Bloco A, Loja 67). Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada), disponíveis no site Shotgun. Classificação: 18 anos.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco