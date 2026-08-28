João Bosco será homenageado com a Medalha UBC nesta terça-feira (1/9)

O cantor, compositor e violonista João Bosco será homenageado nesta terça-feira (1/9). Com 80 anos de vida e em plena atividade, novo álbum nas plataformas e turnê, João Bosco receberá a Medalha UBC, distinção criada pela União Brasileira de Compositores para reconhecer grandes nomes da música brasileira. O evento acontecerá para convidados na Casa UBC, no Rio de Janeiro, e trará um pocket show e participações de artistas convidados, que interpretarão canções de Bosco.

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João Bosco nasceu em Ponte Nova, na Zona da Mata Mineira, e se tornou um grande nome da MPB, iniciando sua carreira ainda nos anos 1970. Tem cerca de 365 obras musicais e 749 gravações cadastradas desde então. “Recebo a Medalha UBC com alegria e gratidão, olhando para essa longa caminhada, de mais de trezentas composições, como quem continua aprendendo com a música todos os dias.Ser compositor é um ofício do qual me orgulho”, afirma João Bosco.

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A União Brasileira de Compositores (UBC) é uma associação sem fins lucrativos que promove a defesa e o desenvolvimento do setor musical. Essa será a quarta edição da Medalha, que agora passa a acontecer duas vezes por ano. “João é um patrimônio da música brasileira, como testemunha musical de nossas perplexidades, desventuras e amores. Como instrumentista, um virtuoso, um artesão de um som particular, que alia simplicidade e complexidade com genialidade despretensiosa. A Medalha UBC estará em boas mãos”, declara Marcelo Castello Branco, diretor executivo da UBC.