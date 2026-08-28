Parque da Cidade recebe festival com 40 bandas de escolas de música

Jovens de escolas de música se reúnem em festival no Parque da Cidade - (crédito: Cadu Andrade)

Evento que reúne 150 alunos de diferentes escolas de música, o #Vemproplay 2026 movimenta o Parque da Cidade neste domingo (30/8). Os mais de 40 grupos se apresentam das 9h às 23h. Essa é a sexta edição da iniciativa criada pela Vegetal Produções, em 2023.

A ideia, conta o organizador Rodrigo Vegetal, nasceu da vontade de ampliar a experiência dos alunos de música para além da sala de aula e de propiciar a experiência real de palco. Antes de chegar nesse estágio, os grupos passam por formação das bandas, escolha de repertório, oficinas e ensaios.

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Participam da iniciativa entre institutos como Escola de Guitarra Rodrigo Vegetal, Centro Musical LP, Centro Musical Toque de Classe, School of Rock e GTR Instituto de Guitarra, orientados pelos professores César Ribeiro, Cid Moraes, Gabriel Soledade, André Fantom, Thiago Chaves, Sebastian Vargas, Daniel Moscardini e Josivaldo Santos. Cada banda apresenta, em média, duas músicas.

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A programação musical se estende até as 21h e, na sequência, são realizados shows do DJ Maraskin e dos professores, o que encerra a programação musical. “Mais do que realizar apresentações, queremos estimular o desenvolvimento artístico, a confiança, a convivência em grupo e o contato com toda a dinâmica de um grande evento”, comenta Rodrigo Vegetal.

Na programação estão incluídas a Arena Fitness, área gastronômica, feira de produtos artesanais, espaço infantil, ativações, sorteios, DJ e outras experiências para alunos, familiares, amigos e público em geral.





Serviço

Festival #Vemproplay 2026 neste domingo (29/8), das 9h às 23h, no Parque da Cidade. Entrada gratuita.





*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel