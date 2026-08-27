O olhar sensível e colorido de Augusto Corrêa chega ao Hidden Brasília

Em sua oitava temporada do Hidden Brasília, o projeto tem programação enriquecida com a chegada das obras de Augusto Corrêa. As criações visuais de Augusto ficarão expostas até o dia 6 de setembro no antigo galpão do Jornal de Brasília, local que comporta essa nova temporada do Hidden Brasília, com funcionamento de quinta à sábado, das 19h às 2h.
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O local inusitado dessa oitava edição do projeto conversa com seu propósito originário, a transformação de espaços não convencionais da capital com o objetivo de ressignificar e proporcionar novas experiências aos brasilienses.
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As obras do artista são recebidas em uma arquitetura memorável e industrial, sendo acompanhadas por uma programação musical e gastronômica. A arte visual passa a ocupar mais uma vez um papel central na experiência do Hidden.
A linguagem artística visual marcada pelas bolinhas multicoloridas e por combinações inesperadas de cores e formas geométricas são o ponto central do trabalho de Augusto. Seu estilo característico e criativo dialoga diretamente com sua experiência no mundo. Pessoa com Síndrome de Down, Augusto possui um olhar sensível para o mundo e para sua forma de fazer arte.
Serviço
Exposição do Augusto Corrêa no Hidden Brasília — 8ª temporada
De 20 de agosto a 6 de setembro, a partir das 19h, no Hidden Brasília (Setor de Indústrias Gráficas, Lote 765).
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel
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