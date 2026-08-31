John Galliano cancela exposição após críticas por antissemitismo

O estilista britânico John Galliano foi demitido do cargo de diretor artístico da Dior em 2011 após o escândalo de suas falas em Paris - (crédito: Kirill Kudryavstev/AFP)

O estilista britânico John Galliano cancelou, nesta segunda-feira (31/8), uma exposição no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, após críticas de doadores e líderes políticos por comentários antissemitas que fez no passado.

Considerado um dos estilistas mais brilhantes de sua geração, Galliano, que foi diretor artístico da Christian Dior entre 1996 e 2011, insultou clientes de um bar em Paris.

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Em 2011, um tribunal francês condenou o estilista por declarações racistas e antissemitas após ele proferir insultos contra judeus e asiáticos no estabelecimento.

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Conhecido por sua personalidade extravagante e seus designs ousados, Galliano também foi demitido do cargo de diretor criativo da Dior depois que o episódio veio à tona. O caso prejudicou sua carreira.

"Depois de refletir muito e conversar com todas as pessoas envolvidas, decidi, com grande tristeza, que o melhor é que a exposição não seja realizada neste momento", escreveu Galliano no Instagram.

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"Continuo plenamente consciente da dor causada por minhas palavras no passado, em particular do dano que provoquei às comunidades judaica e asiática, e continuo profundamente arrependido", acrescentou o estilista de 65 anos.