Festival Caju de Leitores celebra ancestralidade indígena na Bahia

A 5ª edição do Festival Caju de Leitores chega a Porto Seguro (BA), na Oca Tururim, localizado na Aldeia Xandó, território indígena Barra Velha, entre esta quarta-feira (2/9) e sexta-feira (4/9). Nesta edição, os animais estão em foco com o tema Manifesto de Bichos. O festival busca o reconhecimento desses seres na participação das histórias, memórias e nos conhecimentos geracionais.

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Aindígena argentina Mariela Tulían será a primeira convidada internacional do evento, que também contará com a ativista guarani Geni Nuñez e o autor-ilustrador Maurício Negro.

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O festival tem como objetivo a formação de leitores, a difusão da literatura indígena e o encontro entre escritores, artistas, estudantes, lideranças e comunidades originárias. Faz parte da programação do festival ações relacionadas à literatura, apresentações culturais e atividades escolares.

A abertura da programação, na quarta-feira (2/9), será conduzida pela homenageada desta edição, Maria Coruja, anciã e mestra dos saberes ancestrais, e pelo cacique Marrudo Pataxó, da Aldeia Xandó. O evento encerra com a apresentação dos Marujos Pataxó.

Serviço

5ª edição do Festival Caju de Leitores

De quarta-feira (2/9) a sexta-feira (4/9), na Oca Tururim (Xandó, PNHMP, Porto Seguro, BA). Programação gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel



