Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (2/7)

Todos esses diálogos e discussões que o tempo inteiro povoam a mente de nossa humanidade não são um defeito de fábrica, mas o colossal esforço da consciência na tentativa de, através de narrativas e histórias que contamos a nós mesmos, integrar da melhor maneira possível a relação do que percebemos, do que desejamos e do que nos atrevemos a colocar em prática motivados por essas forças implacáveis que constituem a vida.

Manifestarmos em voz alta que em nossas mentes invisíveis ouvimos vozes e que dessas vozes extraímos ensinamentos e comandos seria declaramos publicamente que somos loucos perigosos, “ouço vozes”, mas na verdade é assim que funcionamos e, ainda mais, essa aparente loucura é um sinal de saúde, porque nossa consciência continua seu incansável esforço de integrar percepção, desejo e ação numa única unidade existencial.

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ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não é que a parte mais difícil tenha caído no seu colo porque as pessoas a empurraram para seu lado. É que você, pela sua maneira aberta e exposta de ser, acaba atraindo a atenção mais do que as outras pessoas. Só isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há coisas que só você deve saber e mesmo que sinta o impulso de compartilhar, esse precisa ser contido com sabedoria, ciente de que se as informações vazarem, no futuro serão utilizadas contra você. Melhor não né?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Apesar das contrariedades que insistem em acontecer, dado as pessoas se desentenderem, mesmo assim haverá espaço para você fazer o necessário e, assim, tudo ficar um pouco mais digerível, pelo menos temporariamente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Melhor você não se complicar tentando explicar o que não teria razão de ser. Melhor você buscar quem falar menos e produzir mais, porque dessa maneira você não cairá da teia das pessoas que prometem e não entregam.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A liberdade advirá quando você finalizar todas as tarefas e cumprir todas as responsabilidades assumidas. Antes disso, a liberdade seria ilusória, porque nada mais seria do que uma linda procrastinação. Nada além.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A memória das dificuldades que você suportou no passado não é um pressentimento de que tudo irá se repetir. É preciso você usar o discernimento para não confundir memórias com presságios nem com expectativas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se você não conseguir expressar com clareza suas pretensões, melhor tomar distância e deixar o rio correr livre até encontrar uma oportunidade em que possa colocar as cartas sobre a mesa e sua alma ser compreendida.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se você se apoiar nessas pessoas que são muito bem intencionadas, porém, pouco práticas, o que acontecerá é que um dia você vai acordar percebendo que todas as responsabilidades recaíram sobre suas costas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nada de errado em buscar se destacar da multidão e conquistar privilégios. Errado seria usar estratégias tortuosas para garantir esses resultados. Portanto, siga pelo caminho da retidão que assim tudo fica mais saudável.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enxergar as potencialidades que futuramente se converteriam em realizações não há de servir para você negligenciar as tarefas que continuam vigentes aqui e agora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é diferente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Na ânsia de satisfazer seus anseios sua alma pode ser um tanto ingênua nas negociações, que em vez de só envolverem recursos financeiros pode também se aplicar aos sentimentos, que se negociam através das promessas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você não precisa seguir as orientações das pessoas que outrora lhe deram boas dicas, porque o sucesso não é obrigado a se repetir e, como os tempos mudaram, é preciso enxergar tudo com uma visão muito mais ampla.