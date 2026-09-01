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Marina Ruy Barbosa revela por que não raspou o cabelo em novela

Em entrevista, artista explicou que a mudança no rumo da personagem justificou sua recusa em raspar a cabeça

A decisão de Marina Ruy Barbosa de não raspar a cabeça fez sua personagem em Amor à Vida ser transformada em fantasma - (crédito: Observatorio dos Famosos)
A decisão de Marina Ruy Barbosa de não raspar a cabeça fez sua personagem em Amor à Vida ser transformada em fantasma - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Marina Ruy Barbosa mais uma vez retornou ao centro de uma das polêmicas que marcou sua carreira na televisão. Na ocasião, a atriz falou sobre Amor à Vida (2013), novela da TV Globo, onde se recusou a raspar a cabeça, e sua personagem acabou se transformando em um "fantasma" na história.

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Em entrevista ao POD_i, da GloboNews, a artista relembrou a situação. "Quando me chamaram para fazer a novela, ia ser uma coisa. Me explicaram outra coisa. De repente Gente, acho que não tem problema eu falar isso, eu vou abrir o meu coração. De repente, as coisas foram mudando e foram indo para outro caminho", indicou ela.

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Ao meu redor virou uma coisa de, a Marina não é atriz de verdade porque ela não rasgou a cabeça para o personagem, não raspou o cabelo, só que, assim, tudo depende, tudo é relativo, avaliou Ruy Barbosa. Segundo ela, a própria direção da Globo manifestou apoio sobre sua decisão nos bastidores.

Conversando também com a própria Globo a gente viu que não fazia sentido, que ia ser uma coisa muito pontual e que não ia ter embaçamento suficiente também de tudo isso que era previsto, de ação social, conscientização, e que ia ficar mais só pelo entretenimento, finalizou Marina.

 

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 01/09/2026 11:39
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