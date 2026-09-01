De Tarsila a Zendaya: os grandes talentos que nasceram em 1º de setembro

Mês de setembro marca o aniversário de personalidades no Brasil e no mundo. - (crédito: Freepic)

O primeiro dia de setembro marca o início de um novo mês e também a celebração da vida de grandes talentos. De ícones da arte modernista a estrelas de Hollywood, a data reúne personalidades de diferentes gerações e áreas de atuação.

A lista de aniversariantes inclui nomes que vão desde a pintora brasileira Tarsila do Amaral até a atriz e cantora americana Zendaya, conectando o passado e o presente da cultura global.

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Tarsila do Amaral (1886–1973)

Uma das figuras centrais do Modernismo no Brasil, Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886. Sua obra revolucionou a arte brasileira com cores vibrantes e temas que retratavam a identidade nacional. Quadros como “Abaporu” e “Operários” são marcos da história da arte e continuam a influenciar artistas até hoje.

Zendaya (1996)

Saltando para o cenário contemporâneo, a atriz e cantora Zendaya é um dos maiores nomes de sua geração. Nascida em 1996, ela conquistou o público com atuações premiadas em produções como a série “Euphoria” e filmes de grande sucesso, incluindo a franquia “Homem-Aranha” e “Duna”. Além do talento para atuar, é um ícone da moda.

Max Fercondini (1985)

Conhecido do público brasileiro por seus papéis em novelas da TV Globo, como “Malhação” e “Viver a Vida”, o ator Max Fercondini também celebra seu aniversário nesta data. Nos últimos anos, ele trocou os estúdios por uma vida de aventuras, dedicando-se a expedições a bordo de um veleiro.

Scott Speedman (1975)

O ator canadense Scott Speedman, famoso por seu papel na série “Felicity” no final dos anos 1990, completa mais um ano de vida. Ele também tem uma carreira consolidada no cinema, com participações na franquia “Anjos da Noite” e em outras produções de TV, como “Grey’s Anatomy” e “You”.

Jairo Mattos (1962)

Veterano da televisão brasileira, o ator Jairo Mattos nasceu em 1962 e tem uma longa carreira em novelas, séries e no teatro. Ele participou de tramas de sucesso, como “A Viagem” e “O Rei do Gado”, e se tornou um rosto conhecido por sua versatilidade em interpretar diferentes personagens ao longo das décadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.