Terceira edição do Pitoresca reúne atrações internacionais em Pirenópolis

A Pitoresca 2026 promove, neste sábado (5/9), festa para 500 pessoas dentro de uma adega e com apresentação de Ninae, vocalista do coletivo alemão Keinemusik. No domingo (6/9), a programação ganha os vinhedos e áreas externas da Vinícola Paraíso, em Pirenópolis, para a terceira edição do evento, com James Hype, Volkoder e D-Nox, das 22h às 9h.

Cercado por barricas onde os vinhos da propriedade passam pelo processo de amadurecimento, o público acompanhará a apresentação de Ninae em ambiente onde ocorre o processo de produção da vinícola. A noite contará ainda com gastronomia e carta de vinhos da casa.

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No domingo (6/9), a estrutura do festival será distribuída entre os vinhedos, áreas externas e outros espaços da vinícola, com o britânico James Hype, o DJ brasileiro Volkoder e o alemão D-Nox. A programação começa às 22h e segue até às 9h, o que inclui ver o nascer do sol em meio aos parreirais.

Serviço

Pitoresca 2026

Festa oficial de abertura, neste sábado (5/9), na Adega da Vinícola Paraíso, em Pirenópolis (GO), e 3ª edição, no domingo (6/9), das 22h às 9h, na Vinícola Paraíso, em Pirenópolis (GO), com James Hype, Volkoder e D-Nox. Ingressos a partir de R$ 120, disponíveis em https://www.meubilhete.com.br/pitoresca.



