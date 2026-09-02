Acusado de antissemitismo, Mark Ruffalo recebe apoio de artistas judeus

Ruffalo questionou os impactos de contratos de tecnologia militar ligados à multinacional no conflito em Gaza - (crédito: AMY SUSSMAN)

Uma carta assinada por mais de 180 profissionais judeus do entretenimento e de outras áreas saiu em defesa do ator norte-americano Mark Ruffalo depois que ele foi acusado de antissemitismo pela Paramount. Entre os signatários estão Joaquin Phoenix, Jonathan Glazer, Joel Coen, Todd Haynes e Hannah Einbinder. O documento foi divulgado pela revista americana Variety nesta terça-feira (1º/9).

A manifestação ocorre depois de Ruffalo criticar a proposta de fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery. Em uma publicação nas redes sociais, o ator questionou os efeitos da operação sobre Hollywood e também fez referências à relação da Oracle (multinacional de tecnologia especializada em desenvolvimento de bancos de dados), ligada à família Ellison, com Israel e com o fornecimento de tecnologia militar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Paramount reagiu às declarações e acusou o ator de utilizar "estereótipos antissemitas". Ruffalo contestou a acusação e afirmou que críticas ao governo israelense, a contratos de tecnologia militar e aos executivos envolvidos nesses negócios não equivalem a ataques contra judeus.

Leia também: Mark Ruffalo agradece convite para visitar a Amazônia

Em seu perfil no X, Ruffalo rejeitou as acusações e classificou a reação como “terrível e fundamentalmente desonesta”. O ator sustentou que questionar o governo israelense, contratos relacionados à tecnologia militar ou executivos ligados a esses negócios não significa atacar os judeus.



The accusation that I am antisemitic is appalling and fundamentally dishonest. Criticizing the actions of the Israeli prime minister, a military technology contract, or the executives who supply it is not the same as criticizing Jewish people. This critical and necessary dialogue… August 22, 2026

Carta sai em defesa do ator

O grupo que assinou o documento divulgado pela Variety contesta justamente a associação entre as manifestações de Ruffalo e o antissemitismo. Os autores classificam as acusações feitas contra o ator como uma "campanha difmatória".

A carta sustenta que a discussão sobre os vínculos entre os acontecimentos em Gaza e a indústria do entretenimento não deve ser tratada como uma manifestação de preconceito contra judeus.

Leia também: Globo de Ouro: Mark Ruffalo homenageia americana morta por agente do ICE

“Apontar as conexões cruciais entre o que está acontecendo em Gaza e o que está acontecendo em Hollywood é exatamente o oposto do antissemitismo”, afirma o documento.

Leia a íntegra da carta, em tradução livre, abaixo.



"A fusão proposta entre a Paramount e a Warner Brothers Discovery não é uma mera combinação de duas grandes empresas multinacionais.Sim, ela destruirá milhares e milhares de empregos.

Sim, ela consolidará ainda mais o controle oligárquico sobre a nossa mídia (basta ver o desmantelamento da CBS News). Sim, ela sufocará a competição e a criatividade na produção e distribuição de filmes e programas de televisão.

Mas tudo isso e muito mais será feito como parte de um projeto maior de dominação tecnológica, um projeto que Larry Ellison e seus parceiros nunca hesitaram em alardear — e que eles próprios vincularam explicitamente ao seu apoio às depredações contínuas infligidas ao povo palestino e ao silenciamento dos críticos desses horrores.

Todos vimos isso após a aquisição do TikTok, intermediada por Trump — uma aquisição que eles declararam abertamente ter sido motivada, em grande parte, pelo desejo de impulsionar a propaganda pró-Israel. Larry Ellison, pessoalmente, com seus impressionantes US$ 350 milhões em financiamento e promessas de doação ao Instituto Tony Blair para a Mudança Global, tem sido o principal apoiador de Blair, que assume um papel influente na tomada de Gaza, arquitetada por Trump, através do "Conselho da Paz", um território que se tornou um laboratório a céu aberto para tecnologias de controle e assassinato baseadas em inteligência artificial, como as celebradas pela ex-CEO da Oracle (e atual membro do conselho da Oracle e da Paramount), Safra Catz."