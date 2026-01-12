Globo de Ouro: Mark Ruffalo homenageia americana morta por agente do ICE

No último domingo (11/1), o ator Mark Ruffalo, conhecido por seu engajamento social, protestou no tapete vermelho do Golden Globes em homenagem à memória de Renee Nicole Good, a norte-americana assassinada por um agente do ICE em Minneapolis no último dia 7 de janeiro.

Ao ser perguntado, Ruffalo disse: “Então, isso é para ela. Isso é para as pessoas nos Estados Unidos que estão aterrorizadas e com medo hoje. Eu sei que sou uma delas. Eu amo este país, e o que estou vendo acontecer aqui não é a América. Simplesmente não é.”

A declaração emocionou parte do público no local, que viu no discurso do ator uma crítica direta à política de imigração de Donald Trump e o uso da força por agências federais. Questionado sobre o papel de seu alcance como artista, Ruffalo continuou com tom firme.

“Ouça, eu quero estar aqui para comemorar, e eu estou aqui para comemorar, e estou orgulhoso de ter uma indicação ao Globo de Ouro. Mas, também, isso não é mais normal [sobre as ações repressivas que estão acontecendo no país]. E sendo assim, não sei como eu poderia ficar calado”, disse.

Quem foi Renee Nicole Good

Renee Nicole Good, de 37 anos, era uma cidadã americana, mãe de três filhos e poeta, que foi fatalmente atingida por um agente do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) em 7 de janeiro em Minneapolis, Minnesota durante uma operação de fiscalização federal.

O caso provocou uma onda de protestos nos Estados Unidos e tensões crescentes entre autoridades locais e o Departamento de Segurança Interna, que defendeu a ação da agência como “autodefesa”, enquanto líderes da cidade contestaram veementemente essa narrativa.

Segundo relatos da família e de moradores, ela não tinha antecedentes criminais e estava dirigindo quando foi abordada por agentes. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas confusas do momento em que o agente dispara contra o veículo, gerando críticas de autoridades locais e ativistas.