Oscar 2026: Javier Bardem pede liberdade para Palestina

O ator espanhol Javier Bardem aproveitou a cerimônia do Oscar para fazer manifestação política e pedir o fim dos conflitos armados. Com broche escrito “No a la guera”, o artista chamou atenção ao discursar em defesa do estado palestino durante apresentação da categoria de Melhor Filme Internacional.
“Não à guerra, vamos libertar a Palestina”, declarou Bardem. O artista, que está no elenco de F1, chamou atenção logo no tapete vermelho com as manifestações políticas em destaque no look.
Essa não é a primeira vez que o espanhol se manifesta publicamente sobre o tema. Em fevereiro, o ator esteve entre os 80 cineastas que assinaram carta aberta que condena o silêncio do Festival de Berlim (Berlinale) sobre Gaza. A declaração, que conta também com assinatura do brasileiro Fernando Meirelles, foi publicada após o presidente do júri do festival, Wim Wenders, responder que preferia “manter-se à margem da política” ao ser questionado sobre Gaza.
Michael B. Jordan vence Melhor ator no Oscar por performance em Pecadores
Bardem apresentou a categoria de Melhor Filme Internacional ao lado da produtora Priyanka Chopra Jonas. Quem levou a melhor foi o norueguês Valor Sentimental.
