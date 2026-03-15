InícioDiversão e Arte
OSCAR

Oscar 2026: Javier Bardem pede liberdade para Palestina

Artista se destacou no tapete vermelho com broches de apoio ao estado palestino e com a frase "No a la guera"

Javier Bardem chamou atenção no tapete vermelho com broche escrito
Javier Bardem chamou atenção no tapete vermelho com broche escrito "No a la guera" - (crédito: Julian Hamilton / Getty Images via AFP))

O ator espanhol Javier Bardem aproveitou a cerimônia do Oscar para fazer manifestação política e pedir o fim dos conflitos armados. Com broche escrito “No a la guera”, o artista chamou atenção ao discursar em defesa do estado palestino durante apresentação da categoria de Melhor Filme Internacional. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“Não à guerra, vamos libertar a Palestina”, declarou Bardem. O artista, que está no elenco de F1, chamou atenção logo no tapete vermelho com as manifestações políticas em destaque no look. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Essa não é a primeira vez que o espanhol se manifesta publicamente sobre o tema. Em fevereiro, o ator esteve entre os 80 cineastas que assinaram carta aberta que condena o silêncio do Festival de Berlim (Berlinale) sobre Gaza. A declaração, que conta também com assinatura do brasileiro Fernando Meirelles, foi publicada após o presidente do júri do festival, Wim Wenders, responder que preferia “manter-se à margem da política” ao ser questionado sobre Gaza. 

Bardem apresentou a categoria de Melhor Filme Internacional ao lado da produtora Priyanka Chopra Jonas. Quem levou a melhor foi o norueguês Valor Sentimental

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 15/03/2026 23:43
SIGA
x