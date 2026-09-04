Rock in Rio: confira a programação do primeiro dia e onde assistir

Foo Fighters encerra a primeira noite do festival, que terá shows em seis espaços e transmissão ao vivo por Multishow, Bis e Globoplay - (crédito: Uai Turismo)

O Rock in Rio 2026 abre suas portas nesta sexta-feira (04/9) dando início a uma edição que se estende por sete dias de festival, divididos em dois fins de semana: de 4 a 7 de setembro e de 11 a 13 de setembro. Tudo acontece na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os portões abrem às 14h.

Headliner do dia: Foo Fighters

O grande nome da abertura é o Foo Fighters, que sobe ao Palco Mundo à 0h05 para encerrar a primeira noite. Antes dele, o palco principal recebe Rise Against, The Hives e Nova Twins, formando uma programação com pegada mais roqueira para dar o tom da edição.

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Programação por palco:

Palco Mundo: Nova Twins, The Hives, Rise Against e Foo Fighters (headliner, às 0h05).

Palco Sunset: tem como destaque o show do Capital Inicial com Dado Villa-Lobos.

New Dance Order: a programação eletrônica começa às 21h05 com Cat Dealers, seguido por Atkö e Giu x Carola, até o encerramento com Steve Angello, às 1h30.

Espaço Favela: recebe três atrações, GBZ7N (15h), Hitmaker (16h50) e Rodrigo do CN (19h10).

Palco Supernova: abre às 14h30 com Chady e tem ainda a edição do Rock in Gil, com Larissa Luz, Venere Vai Venus e Diogo Defante.

Global Village: programação com Giovana Moraes (15h), Leela (16h50) e Paulinho Moska (19h10).

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Onde assistir ao vivo

Quem não vai à Cidade do Rock pode acompanhar a primeira noite do festival por diferentes plataformas da Globo. Confira:

Multishow: inicia a cobertura às 15h15, com transmissão completa dos palcos Mundo e Sunset.

- Canal Bis: começa às 15h50, com foco no Espaço Favela, New Dance Order e, pela primeira vez, no Palco Supernova.

- Globoplay: transmite a cobertura completa para assinantes do plano Premium, incluindo um sinal extra em 4K do Multishow. Quem não é assinante também consegue assistir de graça: a partir das 15h30, o sinal aberto do Globoplay alterna entre Multishow e Canal Bis a cada 30 minutos.

TV Globo: não exibe o festival ao vivo na íntegra, mas traz flashes ao longo da programação normal e uma revista eletrônica diária apresentada por Kenya Sade, exibida logo após o Globo Repórter nesta sexta-feira.

Com sete dias de festival e mais de 160 horas de música programadas, a abertura desta sexta-feira dá o pontapé inicial em uma das edições mais aguardadas do Rock in Rio, que ainda reserva atrações como Avenged Sevenfold, Calvin Harris, Elton John, Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots nos próximos dias.