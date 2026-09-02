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Clube do Choro recebe Georgia W. Alô e Boogie Dance Club amanhã (3/9)

A era disco domina a pista de dança do Clube do Choro nesta quinta-feira às 20h30 com espetáculo de Georgia W. Alô e Boogie Dance Club

Geórgia W. Alô se apresenta ao lado da banda Boogie Dance Club no Clube do Choro - (crédito: Mara Rodrigues)
Geórgia W. Alô se apresenta ao lado da banda Boogie Dance Club no Clube do Choro - (crédito: Mara Rodrigues)

Com show inspirado no símbolo máximo da era disco em Nova York nas décadas de 1970 e 1980, Georgia W. Alô ao lado da banda Boogie Dance Club esquentam o Clube do Choro, às 20h30 desta quinta-feira (3/9) com clássicos da música disco e pop. Estão presentes no repertório hits como I Will Survive, Can´t Take My Eyes Off Of You e Staying Alive.

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O show também é uma celebração ao aniversário de 50 anos da cantora, produtora e comunicadora mineira Eliza Borges. A produtora possui mais de 25 anos de carreira na cena cultural do quadradinho. 

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A abertura da festa será comandada pelo DJ Nilo e seguirá com banda ao vivo e pista de dança. A formação musical conta com Georgia W. Alô e Thiago Ruby como vocalista, Elias Augusto no teclado, Nando Lima no baixo, Daniel Reis na guitarra, Alan Dieggo na bateria e, por fim, Zé Castello no saxofone e no backing vocal. 

Serviço

G-PARTY com Georgia W. Alô e Boogie Dance Club 

3 de setembro, às 20h30, no Clube do Choro (SDC Bloco G, Plano Piloto). Ingressos no valor de R$ 50 + taxas da Bilheteria Digital. 

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

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Maria Carolina**

Estagiária

Graduanda em Audiovisual e Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB)

    Por Maria Carolina**
    postado em 02/09/2026 14:36
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