Clube do Choro recebe Georgia W. Alô e Boogie Dance Club amanhã (3/9)

Com show inspirado no símbolo máximo da era disco em Nova York nas décadas de 1970 e 1980, Georgia W. Alô ao lado da banda Boogie Dance Club esquentam o Clube do Choro, às 20h30 desta quinta-feira (3/9) com clássicos da música disco e pop. Estão presentes no repertório hits como I Will Survive, Can´t Take My Eyes Off Of You e Staying Alive.
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O show também é uma celebração ao aniversário de 50 anos da cantora, produtora e comunicadora mineira Eliza Borges. A produtora possui mais de 25 anos de carreira na cena cultural do quadradinho.
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A abertura da festa será comandada pelo DJ Nilo e seguirá com banda ao vivo e pista de dança. A formação musical conta com Georgia W. Alô e Thiago Ruby como vocalista, Elias Augusto no teclado, Nando Lima no baixo, Daniel Reis na guitarra, Alan Dieggo na bateria e, por fim, Zé Castello no saxofone e no backing vocal.
Serviço
G-PARTY com Georgia W. Alô e Boogie Dance Club
3 de setembro, às 20h30, no Clube do Choro (SDC Bloco G, Plano Piloto). Ingressos no valor de R$ 50 + taxas da Bilheteria Digital.
*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel
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