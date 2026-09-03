Criado por Olivia Rodrigo, festival feminino arrecada US$ 20 milhões para caridade

A doação individual de US$ 10 milhões feita por Melinda French Gates (D) dobrou o valor arrecadado na primeira edição do festival - (crédito: Monica Schipper/Getty Images North America /Getty Images via AFP) )

Idealizado por Olivia Rodrigo, o Daisy Chain Fields encerrou a primeira edição com US$ 20 milhões arrecadados, o equivalente a cerca de R$ 103,9 milhões. O festival ocorreu no último sábado (29/8), no Great Park, em Irvine, na Califórnia, e teve como proposta direcionar toda a receita para iniciativas voltadas à saúde, aos direitos reprodutivos, à assistência social e à proteção de mulheres e meninas.

A arrecadação inicialmente prevista era de US$ 10 milhões, mas acabou dobrada após uma contribuição de mesmo valor feita por Melinda French Gates, cientista da computação, filantropa e cofundadora e copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O montante final será repartido igualmente entre dez organizações sem fins lucrativos, que atuam em áreas como saúde materna, combate à violência de gênero, apoio a crianças em situação de vulnerabilidade, direitos reprodutivos, defesa de comunidades indígenas e proteção de trabalhadoras domésticas.

Leia também: Olivia Rodrigo oferece terapia a equipe durante turnê global

O resultado foi anunciado pela própria Olivia durante sua apresentação. As demais artistas que participaram da programação também decidiram não receber cachês, permitindo que os recursos obtidos com o evento fossem integralmente destinados às instituições escolhidas.

Um festival criado por mulheres e para mulheres

A programação da primeira edição reuniu exclusivamente artistas mulheres. Ao todo, 13 nomes participaram do festival, entre eles Alanis Morissette, Bikini Kill, Chappell Roan, Devon Again, Die Spitz, Doechii, Stevie Nicks, além de Olivia Rodrigo.

A procura pelos ingressos também foi expressiva: as entradas colocadas à venda em 24 de junho de 2026 se esgotaram aproximadamente 30 minutos depois do início das vendas.

Leia também: Olivia Rodrigo retorna aos estúdios e revela detalhes do próximo álbum

Olivia ficou responsável pelo encerramento da programação musical e recebeu Sarah McLachlan como uma das convidadas. Criadora do Lilith Fair, festival que serviu de referência para o novo evento, McLachlan dividiu o palco com Rodrigo para cantar Building a Mystery e Angel. A apresentação foi dedicada a Dolly Parton, que morreu aos 80 anos em 25 de agosto.

De onde veio a inspiração

A origem do Daisy Chain Fields está ligada ao Lilith Fair, criado por Sarah McLachlan em 1996. A ideia surgiu depois que a cantora encontrou resistência de promotores e rádios à presença consecutiva de duas mulheres em uma programação musical. A resposta foi organizar um evento próprio, inicialmente realizado de maneira informal e que reuniu mais de 10 mil pessoas. No ano seguinte, o projeto ganhou formato oficial de festival.

O nome Daisy Chain, segundo Olivia Rodrigo, representa a união de diferentes partes para construir algo mais forte. A cantora também apontou as artistas que participaram do projeto como inspiração para criar o evento.

A intenção é dar continuidade à iniciativa. Ao terminar sua apresentação, Olivia indicou que o Daisy Chain Fields deverá retornar em 2027.