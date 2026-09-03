PC Siqueira: HBO Max anuncia série sobre a ascensão e queda do youtuber

A HBO Max anunciou, nesta quinta-feira (3/9), o desenvolvimento de uma série documental sobre o caso PC Siqueira. A produção abordará a trajetória de um dos nomes mais influentes da primeira geração de criadores de conteúdo do Brasil.

Os episódios vão reconstruir os acontecimentos que culminaram na morte do youtuber, ocorrida em dezembro de 2023. A série documental revisitará a ascensão do paulista como um fenômeno da internet.

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A produção promete apresentar entrevistas exclusivas e fatos inéditos que antecederam a morte do influenciador. Também mostrará os desdobramentos da investigação, que foi retomada três anos depois, reacendendo debates sobre um dos episódios mais controversos do país.

PC Siqueira ajudou a popularizar o YouTube no Brasil e se tornou uma das personalidades mais relevantes entre os primeiros criadores de conteúdo. A carreira acompanhou a transformação da internet brasileira, o que o levou também para a televisão e consolidou seu nome como um dos rostos mais conhecidos da época.

A série será produzida pela Farra e Moonheist.