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PC Siqueira: HBO Max anuncia série sobre a ascensão e queda do youtuber

Produção documental promete revelar fatos inéditos e desdobramentos da investigação sobre a morte do influenciador, pioneiro da internet no Brasil

PC Siqueira: carreira de sucesso nas redes sociais terminou em tragédia pessoal - (crédito: Divulgação/Francis Null )
PC Siqueira: carreira de sucesso nas redes sociais terminou em tragédia pessoal - (crédito: Divulgação/Francis Null )

A HBO Max anunciou, nesta quinta-feira (3/9), o desenvolvimento de uma série documental sobre o caso PC Siqueira. A produção abordará a trajetória de um dos nomes mais influentes da primeira geração de criadores de conteúdo do Brasil.

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Os episódios vão reconstruir os acontecimentos que culminaram na morte do youtuber, ocorrida em dezembro de 2023. A série documental revisitará a ascensão do paulista como um fenômeno da internet.

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A produção promete apresentar entrevistas exclusivas e fatos inéditos que antecederam a morte do influenciador. Também mostrará os desdobramentos da investigação, que foi retomada três anos depois, reacendendo debates sobre um dos episódios mais controversos do país.

Saiba Mais

PC Siqueira ajudou a popularizar o YouTube no Brasil e se tornou uma das personalidades mais relevantes entre os primeiros criadores de conteúdo. A carreira acompanhou a transformação da internet brasileira, o que o levou também para a televisão e consolidou seu nome como um dos rostos mais conhecidos da época.

A série será produzida pela Farra e Moonheist.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana. I

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/09/2026 14:01 / atualizado em 03/09/2026 14:11
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