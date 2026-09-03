PC Siqueira: HBO Max anuncia série sobre a ascensão e queda do youtuber

A HBO Max anunciou, nesta quinta-feira (3/9), o desenvolvimento de uma série documental sobre o caso PC Siqueira. A produção abordará a trajetória de um dos nomes mais influentes da primeira geração de criadores de conteúdo do Brasil.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os episódios vão reconstruir os acontecimentos que culminaram na morte do youtuber, ocorrida em dezembro de 2023. A série documental revisitará a ascensão do paulista como um fenômeno da internet.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
'Cenas de um crime' envolve espectadores com morte misteriosa
-
-
Saiba quem foi Ruy Ferraz, ex-delegado-geral assassinado
A produção promete apresentar entrevistas exclusivas e fatos inéditos que antecederam a morte do influenciador. Também mostrará os desdobramentos da investigação, que foi retomada três anos depois, reacendendo debates sobre um dos episódios mais controversos do país.
Saiba Mais
PC Siqueira ajudou a popularizar o YouTube no Brasil e se tornou uma das personalidades mais relevantes entre os primeiros criadores de conteúdo. A carreira acompanhou a transformação da internet brasileira, o que o levou também para a televisão e consolidou seu nome como um dos rostos mais conhecidos da época.
A série será produzida pela Farra e Moonheist.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana. I