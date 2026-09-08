Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (8/9)

É insuficiente que te olhes no espelho todos os dias apreciando tua imagem e todos os pensamentos que decorrem desse ato, porque mesmo que te enamores de tua aparência e esplêndido caráter, se não encontrares o mesmo ou maior apreço nos olhares que as pessoas te dirigem, no fim do dia teu ânimo será decepcionante.

As pessoas que se cansaram de buscar a valorização no olhar alheio e que, ao contrário, ao longo da vida colheram tantas críticas e insultos, se sentem motivadas a afirmar que se deva parar de buscar a valorização no olhar alheio, e se importar apenas com o próprio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Essa pode ser uma regra profilática de aplicação temporária, mas nunca uma regra sábia para a existência, porque, para o bem ou para o mal, nossa humanidade precisa saber o que o olhar alheio diz sobre si.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os melhores momentos são os que podem ser compartilhados com pessoas que os compreendam e que se unam a você nos intensos sentimentos. São raros, mas estão disponíveis nesta parte do caminho. Selecione bem as pessoas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você puder finalizar há de ser prioridade nesta parte do caminho, isso, claro, se você tiver a boa vontade de soltar as amarras do passado e, com mais liberdade, se lançar ao futuro com espírito de aventura.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há horas em que se torna inevitável se envolver em discussões, porque esse seria um ato de compaixão advindo da forte vontade de evitar que as pessoas se enredem em equívocos que trariam resultados negativos para todos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Fazendo tudo que estiver dentro do seu alcance e de suas capacidades, hoje você colherá frutos interessantes, especialmente no que diz respeito a preservar seus bens materiais e conquistar mais segurança.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tomar iniciativas é a melhor pedida para um dia como hoje, mas só se você tiver planejado o que pretende fazer, porque tomar iniciativas pelo mero impulso não seria tão auspicioso assim. Se planejou, melhor, senão planeje.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É melhor silenciar do que sair por aí se expondo a pessoas que, com certeza, não saberiam apreciar o que você comunica. Este é um momento em que você precisa selecionar muito bem as pessoas com que se relaciona. Melhor assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Que sua alma seja absolutamente sincera quanto às pretensões, porque só assim você saberá a que pessoas recorrer para que seus propósitos se tornem realizáveis, em vez de continuarem sendo lindas teorias.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem sempre o cenário é dinâmico o suficiente para facilitar as coisas, por isso é tão importante aproveitar quando isso acontece, já que normalmente as coisas são mais difíceis do que esperamos. Aproveite.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O espírito de aventura já conduziu você por cenários muito interessantes e auspiciosos, porém, não garante que sempre seja assim. É importante agregar um tanto de discernimento ao espírito de aventura. Assim é.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada, nem deuses nem demônios, pode obrigar você a praticar bondades ou maldades, esse movimento é sempre fruto de uma decisão a ser amadurecida na intimidade da alma. Considere isso antes de distribuir culpas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há assuntos que você precisa manter sob um manto de discrição, principalmente nessas horas em que as pessoas se abrem e comentam questões íntimas sem filtro. Preserve as informações, essa será sua força.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As questões corriqueiras que normalmente você faz no automático poderiam ser encaradas com carinho e atenção, e isso faria enorme diferença, principalmente no seu ânimo, que se preservaria leve e alegre. Muito bom.