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Adriane Galisteu, Gkay e mais famosas aderem à trend de IA com cabelo curto

Trend de inteligência artificial transforma visual de famosas e viraliza nas redes

Adriane Galisteu, Gkay e mais famosas aderem a trend de IA com cabelo curto - (crédito: Reprodução/Instagram/IA)
Adriane Galisteu, Gkay e mais famosas aderem a trend de IA com cabelo curto - (crédito: Reprodução/Instagram/IA)

Os vídeos feitos com inteligência artificial (IA) estão ficando cada vez mais realistas, e uma nova trend nas redes sociais dividiu os internautas. Alguns artistas têm postado curtas "gravações" como se estivessem cortando o próprio cabelo e aderindo ao estilo chanel.

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Nomes como Brunna Gonçalves, Adriane Galisteu, Camila Loures, Gkay, Beatriz Reis, Eduarda Gutierrez e Gabi Martins são algumas das famosas que aderiram à novidade, feita com uma ferramenta IA. Os vídeos praticamente seguem o mesmo roteiro.

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Na ocasião, a famosa aparece num primeiro momento com um semblante sério, e até meio tristonho. Logo, parece que a própria pessoa está cortando o cabelo com uma tesoura. Em poucos segundos, o resultado, um cabelo chanel curto, retíssimo e um rosto mais alegre.

Nas redes sociais, alguns internautas não aprovaram muito a nova trend de IA. "Que trend de gente atoa, horrível!", "Que ‘gastação’ de água pra uma trend ridícula", "Todo mundo parecendo o Beiçola", ‘A gente em plena crise climática, em ano de super El Niño, e o povo gastando água potável pra fazer trend de ode ao corte chanel com inteligência artificial", declararam alguns.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 04/09/2026 10:29
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