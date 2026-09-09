Marlene Souza, Carlos Pial e Laura Medeiros protagonizam encontro de gerações

Carlos Pial é maranhense, mas, reside em Brasília desde 2010; percussionista com mais de 25 anos de experiência, acumula seis álbuns na carreira. Marlene Souza Lima, instrumentista, compositora e produtora musical escolheu a guitarra jazz para seguir na música, misturando jazz, pop e música brasileira. Laura Medeiros é a mais jovem dos três: a brasiliense despontou no The Voice Kids Brasil em 2013, na época com 9 anos, e começa a trilhar a carreira na música.

Apesar das origens diversas, Carlos Pial, Marlene Souza Lima e Laura Medeiros se encontram no palco amanhã, às 19h30, para uma apresentação no Choro Livre Convida. Com entrada gratuita, o evento leva, toda quarta-feira, músicos convidados ao Clube do Choro de Brasília.

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Liderado por Reco do Bandolim, presidente do Clube do Choro, os artistas se juntam ao regional Choro Livre para uma roda de música. "Tocamos algumas músicas como uma espécie de jam e, como o grupo Choro Livre é espetacular, maravilhoso, eles pegam tudo na hora e é fantástico", elogia Marlene. A guitarrista já é conhecida do grupo: em 2025, participou de uma das edições do Choro Livre Convida junto a Vitor Adonai e Andresa Sousa.

A programação é dividida em duas etapas: primeiro, o grupo toca o repertório próprio e, depois, os convidados levam temas para serem tocados em conjunto. Para a apresentação desta semana, Marlene preparou bossas como Estamos aí, Influência do jazz e Só danço samba e o baião Pro Zeca. "Eu venho da escola de jazz e tocar com o regional é muito forte", diz. "Eu levo a partitura e eles mandam brasa. Acaba que se transforma numa apresentação muito calorosa. É formidável tocar com eles."

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O Choro Livre Convida faz parte da programação do Complexo Cultural do Choro, projeto que está atualmente na quarta edição. Nesta semana, o Clube do Choro recebe Armandinho, para uma homenagem a Jacob do Bandolim na quinta (10/9) e sexta-feira (11/9), e promove as tradicionais Feijoada com Samba e Choro no Parque.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco