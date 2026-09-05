Festival Celeiro Sertanejo reúne shows e talentos no Parque da Cidade

O Parque da Cidade será tomado, neste final de semana, pela primeira edição do Festival Celeiro Sertanejo, com dois dias de programação gratuita. Com o lema música, figo e tradição, o evento une shows, uma disputa entre músicos para trazer um novo nome para a cena do gênero e experiências gastronômicas. Entre as atrações estão Jhonny & Rahoni, Roniel & Rafael, Surra de Modão e a participação especial de Cleber & Cauan.

Antes de chegar ao grande palco, os participantes passaram por uma jornada de apresentações e participação popular. Depois das etapas classificatórias, quatro artistas chegam à grande final,hoje, a partir das 15h. Os finalistas participarão de uma roda de viola e a decisão terá participação direta do público, com votação em tempo real.

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A idealizadora do evento, Ana Carla Alves, acredita que o festival pode abrir portas para novos talentos. "Em 2009, eu realizei um projeto que deu a Clebrica One o título de revelação, de atração revelação de Brasília. Naquela época, eles estavam começando. Hoje, são artistas reconhecidos em todo o Brasil. E assim, tantos anos depois, eles estarão no projeto, justamente nesse momento de descoberta de um novo talento", afirma. Para ela,isso fecha um ciclo e abre outro.

"O Celeiro não é sobre escolher um vencedor. É sobre dar visibilidade, criar conexão e oportunidades reais. E poder usar tudo o que eu construí nesses anos para, quem sabe, fazer parte do começo da história de mais um grande artista, é o que torna esse projeto tão especial pra mim", ressalta.

Quando a dupla Cleber e Cauan recebeu o convite para participar do festival, não pensaram duas vezes antes de aceitar. "Esse tipo de espaço é essencial para os novos valores que estão tendo oportunidade de mostrarem seus talentos. Ver essa possibilidade de reoxigenação da nossa música e a gente fazendo parte desse processo é gratificante", afirma a dupla. Para os dois, é necessário ter fé, talento, suor, estratégia e perseverança para fazer sucesso atualmente.

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Sobre um momento em que o palco foi decisivo para o início da carreira, como pode acontecer com os participantes do festival, a dupla relembra uma situação que ocorreu em 2009. "Participamos de um evento muito semelhante a esse e tivemos êxito ganhando como dupla revelação, no primeiro ano que estávamos cantando juntos, bem no início da carreira. Aquilo ali nos deu forças para continuarmos sonhando e visibilidade para conquistarmos alguns espaços", relembram.

A dupla acredita que o conceito de música, fogo e tradição tem tudo a ver com o sertanejo. "Música porque é através dela que a gente conta nossas histórias. Fogo porque lembra aquela resenha, gente reunida, viola tocando e conversa boa. E tradição porque a gente nunca pode esquecer de onde veio. O sertanejo vai mudando com o tempo, mas essa essência continua a mesma", ressaltam.