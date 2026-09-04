Trio Dourado Brasil faz apresentação gratuita na Casa Thomas Jefferson

Trio Dourado Musical é atração do Sextas Musicais, da Casa Thomas Jefferson - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (4/9), a Casa Thomas Jefferson recebe o Trio Dourado Brasil no projeto Sextas Musicais. O espetáculo tem início às 19h e o grupo apresenta programa dedicado à música de concerto brasileira e argentina, reunindo, principalmente, obras do século 21. A entrada é gratuita; não haverá transmissão simultânea pelo YouTube.

Leia também: Distintos Filhos lança novo álbum em show no Teatro Nacional

Formado por Ricardo Dourado Freire (clarineta), Luiz Paulo Dourado Freire (violino e viola) e Guilherme Baldovino (piano), o trio brasiliense apresenta duas obras pela primeira vez: Addio, do compositor argentino Emiliano Revert, e El hotel eléctrico, trilha sonora composta por Heitor Martins Oliveira para filme de mesmo nome, dirigido por Segundo de Chomón.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Ecos Ancestrais encerra programação com oficinas gratuitas

O repertório inclui também Trio para clarineta, viola e piano, de João Guilherme Ripper; Japão — Três haicais para clarineta, viola e piano, de Liduíno Pitombeira; Presencia nº7 — Rosita iglesias, de Carlos Guastavino; e Valongo, de Marcos Nogueira.

Serviço

Sextas Musicais

Com Trio Dourado Brasil. Nesta sexta-feira (4/9), às 19h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson - 706/906 Sul). Entrada gratuita.