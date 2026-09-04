Rafa Justus ganha elogios de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus

Rafaella Justus chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar registros de um novo ensaio fotográfico. Aos 17 anos, a influenciadora surgiu usando um vestido amarelo e recebeu uma série de elogios dos seguidores, mas foram as mensagens deixadas pelos próprios pais, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, que ganharam destaque.
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A publicação foi feita na quarta-feira, 2 de setembro, e rapidamente ultrapassou a marca de 120 mil curtidas. Nos comentários, Ticiane não escondeu o orgulho ao ver o resultado do trabalho da filha. Meu Deus, não acredito que esse mulherão saiu de mim, escreveu a apresentadora.
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Roberto Justus também fez questão de prestigiar a jovem. O empresário chamou atenção para a escolha do visual e elogiou especificamente a cor usada por Rafaella no ensaio. Esse amarelo ficou demais em você, comentou ele na publicação.
O ensaio marca mais um momento de Rafaella diante das câmeras. A jovem, que cresceu sob os holofotes por ser filha de duas personalidades conhecidas, vem construindo sua própria presença nas redes sociais e compartilhando conteúdos relacionados à rotina, beleza, moda e momentos pessoais.
A repercussão do ensaio também mostra como os registros de Rafaella continuam despertando interesse entre os seguidores. Desta vez, além dos elogios do público, a publicação ganhou um toque especial com a demonstração de carinho e orgulho dos pais
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