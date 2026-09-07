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Quem era Roney Facchini, ator de Rá-Tim-Bum que morreu aos 73 anos

Ator que marcou a infância de gerações morreu neste domingo (6)

Quem era Roney Facchini, ator de Rá-Tim-Bum que morreu aos 73 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Quem era Roney Facchini, ator de Rá-Tim-Bum que morreu aos 73 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Roney Facchini, conhecido por trabalhos na televisão, no teatro e no cinema, faleceu aos 73 anos, na noite deste domingo (6).

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A notícia foi inicialmente divulgada pelo perfil do Prêmio Bibi Ferreira, dedicado ao teatro musical brasileiro. A família ainda não divulgou a causa da morte, nem o local da cerimônia de despedida, mas ele teve seu óbito ocasionado por um mal súbito.

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Nascido em São Paulo, em 1953, Roney Facchini era formado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, mas seguiu carreira nas artes. Ele estudou na escola Macunaíma e construiu uma trajetória marcada por trabalhos em diferentes formatos, passando por montagens teatrais, novelas, séries e produções cinematográficas.

Um de seus trabalhos mais lembrados pelo público foi no programa infantil Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Ele interpretava o pai que aparecia na abertura e no encerramento da atração, ao lado de Grace Gianoukas. Na televisão, o ator também integrou o elenco de produções da Globo.

Em novelas, ele atuou em As Pupilas do Senhor Reitor (1994), no SBT, Roda da Vida (2001), na Record, e Bang Bang (2005), na Globo. No cinema, Roney Facchini fez Não Quero Falar Sobre Isso Agora (1991) e Eliana e o Segredo dos Golfinhos (2005).

O texto Quem era Roney Facchini, ator de Rá-Tim-Bum que morreu aos 73 anos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 07/09/2026 22:02
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