Pai de Cristiano Araújo é prensado contra porteira por caminhonete

Empresário passou por tomografia e radiografia no hospital, que descartaram fraturas após a colisão na fazenda - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um grande susto mobilizou Felipe Araújo nesta semana após seu pai, o empresário João Reis, sofrer um acidente em uma fazenda. O empresário contou nas redes sociais que acabou sendo prensado contra uma porteira pela própria caminhonete e precisou ser levado ao hospital para realizar exames.

O episódio aconteceu quando João tentava abrir a porteira da propriedade. Segundo o relato, ele havia descido do veículo para destrancar a passagem, mas acabou não percebendo que a caminhonete continuava ligada e engatada.

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Enquanto estava diante da porteira, o veículo começou a se movimentar e avançou em sua direção. João não conseguiu sair a tempo e acabou ficando prensado entre a caminhonete e a estrutura. A força da colisão foi suficiente para danificar e quebrar a porteira.

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O empresário contou que tudo aconteceu rapidamente e que só percebeu a gravidade da situação quando o veículo já estava próximo. "Quando eu assustei, a caminhonete já tinha chegado. Não deu tempo de eu sair, ela me prensou na porteira", relatou.

João conseguiu sair da situação com a ajuda de um pedreiro que estava no local. Mesmo após o acidente, ele permaneceu consciente e posteriormente procurou atendimento médico por causa das dores provocadas pelo impacto.

No hospital, o pai de Felipe Araújo passou por uma série de exames, incluindo tomografia e radiografia. Apesar do susto e do desconforto, os resultados não apontaram nenhuma fratura.

"Achei que tinha me quebrado todo, mas, graças a Deus, não quebrou nenhum osso", escreveu João ao compartilhar informações sobre seu estado de saúde com os seguidores.

Depois de receber atendimento, o empresário voltou às redes sociais para tranquilizar quem havia ficado preocupado. Ainda sentindo dores, ele explicou que os exames não haviam identificado nenhuma lesão óssea.

"Dói pra caramba, mas já fui no médico, já fiz tomografia, já fiz radiografia. Não tem nenhum osso quebrado", afirmou em vídeo.

João ainda encontrou espaço para brincar com a situação e destacou o fato de ter escapado sem nenhuma fratura. "Fui atropelado pela caminhonete e não tem nenhum osso quebrado. Olha o tanto que eu sou forte", disse, bem-humorado.

O relato também chegou ao filho. Felipe Araújo reagiu à publicação do pai e demonstrou preocupação com o acidente, aproveitando para fazer um alerta sobre os cuidados necessários para evitar situações semelhantes.

"Toma cuidado, pelo amor de Deus. Custoso demais, pai", escreveu o cantor nos comentários.

Apesar da gravidade do susto, João Reis conseguiu sair do acidente sem fraturas. O episódio, no entanto, serviu como um alerta para os riscos de permanecer próximo a um veículo que está ligado e engatado, especialmente durante tarefas como a abertura de porteiras.