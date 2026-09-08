Arnold Schwarzenegger aluga traje de Mr. Freeze por 1 dólar ao ano

O figurino de Mr. Freeze usado por Arnold Schwarzenegger em Batman & Robin não foi parar nas mãos do ator como uma simples lembrança das filmagens. Para mantê-lo, Schwarzenegger precisou fazer um acordo com a Warner Bros. e pagar 1 dólar por ano, cerca de R$ 5, pelo empréstimo da peça.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A curiosidade foi revelada pelo produtor Peter Macgregor-Scott em entrevista ao The Hollywood Reporter, em 2015. Segundo ele, o ator levou o pedido até a direção do estúdio e assinou um contrato para ficar com o traje.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Arnold Schwarzenegger queria uma fantasia de Mr. Freeze. Ele teve que assinar um contrato e acho que paga um dólar por ano para pegar a fantasia emprestada", contou.
O valor chamava atenção justamente porque os figurinos utilizados nas produções de Batman não eram tratados como objetos que poderiam ser levados livremente pelos integrantes do elenco.
Macgregor-Scott explicou que a Warner Bros. mantinha cenários e figurinos armazenados para que pudessem ser reaproveitados em outros projetos. Por isso, havia controle sobre o destino dos materiais depois do encerramento das filmagens.
O produtor também relatou que atores costumavam demonstrar interesse em levar partes dos figurinos, mas que a produção precisava limitar esse tipo de saída.
No caso de Schwarzenegger, a negociação foi adiante. O traje permaneceu com o ator mediante o contrato de empréstimo.
A roupa tinha ainda um componente tecnológico: as luzes incorporadas ao figurino possuíam duração estimada em 9 mil horas. De acordo com Macgregor-Scott, Schwarzenegger não as deixava ligadas durante todo o tempo, mas costumava acendê-las.
O vilão de 'Batman & Robin'
Schwarzenegger interpretou Mr. Freeze em Batman & Robin, filme lançado em 1997. Na história, o vilão é a identidade assumida pelo cientista Victor Fries, que passa a viver em condições de baixas temperaturas.
O traje utilizado no longa ajudava a caracterizar o personagem e se tornou um dos elementos visuais mais associados à versão de Mr. Freeze apresentada na produção.
Batman & Robin está disponível no streaming da HBO Max.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Morre Okky de Souza, autor da biografia de Roberto Carlos
- Diversão e Arte Setlist de Elton John no Rock In Rio teve de 'Rocket man' a 'Your song'
- Diversão e Arte Streamer perde dedo ao tentar entrar no Rock in Rio sem ingresso
- Diversão e Arte Xuxa quebra o silêncio sobre boato de pacto e surpreende com resposta
- Diversão e Arte Marcelo Serrado se emociona ao rever teste com Dira Paes na TV
- Diversão e Arte Saturada? Bárbara Borges anuncia fim do namoro com Iran Malfitano