InícioDiversão e Arte
POLÍTICA E CINEMA

Séries e filmes que mostram os bastidores de grandes crises no poder

Relembre produções consagradas do cinema e do streaming que exploraram disputas institucionais e o papel da imprensa em momentos históricos

Séries e filmes que mostram os bastidores de grandes crises no poder - (crédito: Reprodução)
Séries e filmes que mostram os bastidores de grandes crises no poder - (crédito: Reprodução)

O cenário político atual, com disputas intensas e decisões de bastidores, muitas vezes espelha tramas que pareciam restritas à ficção. Para quem acompanha os noticiários e quer entender melhor as engrenagens do poder, diversas produções no cinema e no streaming servem como um espelho fascinante, explorando desde a corrupção até o papel fundamental da imprensa em momentos de crise.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Essas obras não apenas entretêm, mas também oferecem um olhar aprofundado sobre como as decisões tomadas em gabinetes fechados impactam a vida de todos. Elas desvendam a complexa teia de interesses, ambições e dilemas éticos que marcam o jogo político, seja em democracias consolidadas ou em nações que enfrentam abalos institucionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Todos os Homens do Presidente (1976)

Um clássico indispensável, o filme dramatiza a investigação jornalística que revelou o escândalo de Watergate e levou à renúncia do presidente norte-americano Richard Nixon. A trama foca na apuração dos repórteres do jornal “The Washington Post”, mostrando a importância da persistência e da checagem de fontes para expor esquemas de poder. É uma aula sobre jornalismo investigativo e sua capacidade de fiscalizar as instituições.

The Post: A Guerra Secreta (2017)

Esta produção retrata outro momento crucial para a imprensa dos Estados Unidos: a batalha legal e editorial do “The Washington Post” para publicar os “Pentagon Papers”, documentos secretos sobre a Guerra do Vietnã. O filme explora a tensão entre o governo, que tenta censurar a publicação, e a responsabilidade do jornal em informar o público. A obra destaca a coragem necessária para confrontar o poder estabelecido.

House of Cards (2013-2018)

A série mergulha nos bastidores sombrios da política de Washington, acompanhando a ascensão implacável de um congressista ambicioso. Mais do que uma crise específica, a produção é um manual sobre manipulação, jogos de interesse e a construção de alianças frágeis. Ao longo das temporadas, a série mostra como a busca pelo poder pode corroer qualquer princípio ético, em uma trama repleta de reviravoltas.

O Mecanismo (2018-2019)

Inspirada na Operação Lava Jato, esta série brasileira ficcionaliza a investigação de um gigantesco esquema de corrupção envolvendo políticos e grandes empreiteiras no Brasil. A produção aborda a complexidade do trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público, ao mesmo tempo que expõe as pressões políticas e os interesses que tentam obstruir a justiça. É um retrato contundente de uma das maiores crises políticas da história recente do país.

Borgen (2010-2022)

A série dinamarquesa oferece uma perspectiva diferente ao acompanhar a trajetória de uma líder de partido que se torna a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra. A produção se destaca por mostrar os desafios da negociação política, a relação muitas vezes conflituosa com a imprensa e os sacrifícios pessoais exigidos pelo cargo. “Borgen” humaniza a política ao focar nos dilemas éticos e no pragmatismo necessário para governar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/09/2026 14:30 / atualizado em 08/09/2026 14:31
SIGA
x