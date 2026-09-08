Séries e filmes que mostram os bastidores de grandes crises no poder - (crédito: Reprodução)

O cenário político atual, com disputas intensas e decisões de bastidores, muitas vezes espelha tramas que pareciam restritas à ficção. Para quem acompanha os noticiários e quer entender melhor as engrenagens do poder, diversas produções no cinema e no streaming servem como um espelho fascinante, explorando desde a corrupção até o papel fundamental da imprensa em momentos de crise.

Essas obras não apenas entretêm, mas também oferecem um olhar aprofundado sobre como as decisões tomadas em gabinetes fechados impactam a vida de todos. Elas desvendam a complexa teia de interesses, ambições e dilemas éticos que marcam o jogo político, seja em democracias consolidadas ou em nações que enfrentam abalos institucionais.

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Todos os Homens do Presidente (1976)

Um clássico indispensável, o filme dramatiza a investigação jornalística que revelou o escândalo de Watergate e levou à renúncia do presidente norte-americano Richard Nixon. A trama foca na apuração dos repórteres do jornal “The Washington Post”, mostrando a importância da persistência e da checagem de fontes para expor esquemas de poder. É uma aula sobre jornalismo investigativo e sua capacidade de fiscalizar as instituições.

The Post: A Guerra Secreta (2017)

Esta produção retrata outro momento crucial para a imprensa dos Estados Unidos: a batalha legal e editorial do “The Washington Post” para publicar os “Pentagon Papers”, documentos secretos sobre a Guerra do Vietnã. O filme explora a tensão entre o governo, que tenta censurar a publicação, e a responsabilidade do jornal em informar o público. A obra destaca a coragem necessária para confrontar o poder estabelecido.

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House of Cards (2013-2018)

A série mergulha nos bastidores sombrios da política de Washington, acompanhando a ascensão implacável de um congressista ambicioso. Mais do que uma crise específica, a produção é um manual sobre manipulação, jogos de interesse e a construção de alianças frágeis. Ao longo das temporadas, a série mostra como a busca pelo poder pode corroer qualquer princípio ético, em uma trama repleta de reviravoltas.

O Mecanismo (2018-2019)

Inspirada na Operação Lava Jato, esta série brasileira ficcionaliza a investigação de um gigantesco esquema de corrupção envolvendo políticos e grandes empreiteiras no Brasil. A produção aborda a complexidade do trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público, ao mesmo tempo que expõe as pressões políticas e os interesses que tentam obstruir a justiça. É um retrato contundente de uma das maiores crises políticas da história recente do país.

Borgen (2010-2022)

A série dinamarquesa oferece uma perspectiva diferente ao acompanhar a trajetória de uma líder de partido que se torna a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra. A produção se destaca por mostrar os desafios da negociação política, a relação muitas vezes conflituosa com a imprensa e os sacrifícios pessoais exigidos pelo cargo. “Borgen” humaniza a política ao focar nos dilemas éticos e no pragmatismo necessário para governar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.