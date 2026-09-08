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ROCK IN RIO

Setlist de Elton John no Rock In Rio teve de 'Rocket man' a 'Your song'

Apresentação marcou o encerramento da primeira etapa do evento, que retorna com a programação na próxima sexta-feira

Esta foi a terceira apresentação de Elton John no festival, tendo cantado anteriormente nas edições de 2011 e 2015 - (crédito: Pablo Porciuncula/AFP)
Esta foi a terceira apresentação de Elton John no festival, tendo cantado anteriormente nas edições de 2011 e 2015 - (crédito: Pablo Porciuncula/AFP)

Elton John foi o headliner do Rock In Rio 2026 nesta segunda-feira (7/9), e encerrou a programação do primeiro fim de semana do festival, que volta na próxima sexta, 11.

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O cantor foi o primeiro artista internacional a ser confirmado para esta edição do festival, ainda em novembro do ano passado.

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É a terceira vez que Elton John canta no Rock In Rio. A primeira foi há 15 anos, em 2011; a segunda em 2015. Ambos os shows marcaram a memória dos fãs brasileiros.

Setlist de Elton John no Rock In Rio 2026

  • Funeral for a Friend / Love Lies Bleeding
  • Bennie and the Jets
  • I Guess Thats Why They Call It the Blues
  • Philadelphia Freedom
  • The One
  • Tiny Dancer
  • Sacrifice
  • Honky Cat
  • Rocket Man
  • Levon
  • Sorry Seems to be the Hardest Word
  • Someone Saved My Life Tonight
  • Have Mercy on teh Criminal
  • Candle in the wind
  • Goodbye Yellow Brick Road
  • Bad Songs
  • Dont Let the Sun Go Down on Me
  • Crocodile Rock
  • Saturday Nights Alright (Saturday Nights Alright for Fighting)
  • I'm Still Standing
  • Cold Heart
  • Skyline Pigeon
  • Your Song

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 08/09/2026 09:37
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