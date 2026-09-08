Setlist de Elton John no Rock In Rio teve de 'Rocket man' a 'Your song'

Elton John foi o headliner do Rock In Rio 2026 nesta segunda-feira (7/9), e encerrou a programação do primeiro fim de semana do festival, que volta na próxima sexta, 11.
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O cantor foi o primeiro artista internacional a ser confirmado para esta edição do festival, ainda em novembro do ano passado.
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É a terceira vez que Elton John canta no Rock In Rio. A primeira foi há 15 anos, em 2011; a segunda em 2015. Ambos os shows marcaram a memória dos fãs brasileiros.
Setlist de Elton John no Rock In Rio 2026
- Funeral for a Friend / Love Lies Bleeding
- Bennie and the Jets
- I Guess Thats Why They Call It the Blues
- Philadelphia Freedom
- The One
- Tiny Dancer
- Sacrifice
- Honky Cat
- Rocket Man
- Levon
- Sorry Seems to be the Hardest Word
- Someone Saved My Life Tonight
- Have Mercy on teh Criminal
- Candle in the wind
- Goodbye Yellow Brick Road
- Bad Songs
- Dont Let the Sun Go Down on Me
- Crocodile Rock
- Saturday Nights Alright (Saturday Nights Alright for Fighting)
- I'm Still Standing
- Cold Heart
- Skyline Pigeon
- Your Song
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Por Agência Estado
postado em 08/09/2026 09:37