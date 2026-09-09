De Brasília, filme 'A natureza das coisas invisíveis' segue na fila do Oscar

A natureza das coisas invisíveis marca a estreia de Rafaela Camelo na direção - (crédito: Moveo Filmes/ Divulgação)

Seis filmes pré-selecionados para vaga brasileira no Oscar foram destacados Academia Brasileira de Cinema, em anúncio nesta quarta (9/9). A comissão de seleção afunilará para uma escolha, até a divulgação no próximo dia 16 de setembro. A ambição é escalonar para uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional, no Oscar de 2027.

Além de A natureza das coisas invisíveis (da brasiliense Rafaela Camelo), os demais filmes são: 100 dias, de Carlos Saldanha; A fabulosa máquina do tempo, de Eliza Capai; Feito Pipa, de Allan Deberton; Nosso segredo, de Grace Passô e Vicentina pede desculpas, de Gabriel Martins.

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Competiam nesta segunda etapa da seleção nacional outros nove filmes. A cerimônia do Oscar será no dia 14 de março de 2027. A natureza invisível das coisas, o filme de Brasília, revela o contato de duas meninas e as mães delas em um refúgio goiano.





