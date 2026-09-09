Pimenta critica soltura de ex-procurador do INSS e chama Mendonça de "parcial"

Deputado petista também citou supostas relações entre o esquema investigado e o financiamento político, além de mencionar Vorcaro e integrantes da família Bolsonaro - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), criticou nesta quarta-feira (9/9) as ações do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), como a soltura de investigados no esquema de descontos indevidos do INSS. As decisões foram tomadas sob o argumento de que, com o avanço das investigações e a conclusão de diligências relevantes, houve redução da necessidade de medidas mais severas.

“Olha, pessoal, são muito graves as informações de que o ministro André Mendonça determinou a soltura do Virgílio Oliveira, procurador do INSS, figura-chave no esquema das fraudes do INSS, e também mandou retirar a tornozeleira eletrônica do José Carlos Oliveira, que era o ministro da Previdência do governo Bolsonaro”, afirmou.

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Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS, teve a prisão preventiva revogada por Mendonça e deverá cumprir medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Já José Carlos Oliveira, ex-presidente do INSS e ex-ministro da Previdência no governo Jair Bolsonaro, teve o monitoramento eletrônico retirado, mas continua submetido a outras restrições judiciais.

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Pimenta relacionou os dois casos às investigações sobre possíveis conexões entre o INSS, a Conafer e o Banco Master. “Esses dois nomes são os principais elos da ligação do INSS com o Banco Master, com o esquema da Conafer”, disse. O deputado também citou supostas relações entre o esquema investigado e o financiamento político, além de mencionar Daniel Vorcaro e integrantes da família Bolsonaro.

Para o líder do governo, a decisão de Mendonça teria o objetivo de impedir o avanço das apurações. “É clara a intenção de proteger, impedir que essa investigação avance e que a gente possa desvendar o esquema do Bolsonaro. O ministro está agindo de forma parcial”, afirmou. Pimenta ainda disse que o ministro poderia estar “com medo de uma delação” e defendeu que as decisões sejam denunciadas. “José Carlos Oliveira é chave nessa história, Virgílio é chave nessa história e nós temos que denunciar essa decisão do André Mendonça”, declarou.