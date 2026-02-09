Esposa de Leonardo faz revelação chocante sobre túmulo de Leandro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Poliana Rocha tirou um tempo para interagir com os seguidores neste domingo (8/2) ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram.

Entre os questionamentos recebidos, um internauta quis saber se Leonardo ainda mantém cuidados com o túmulo do irmão, o cantor Leandro, que morreu em 1998 após enfrentar um câncer de pulmão.

Ao responder, Poliana publicou uma imagem do local e explicou que o sertanejo segue zelando pelo túmulo desde a perda do irmão.

Segundo ela, Leonardo contratou uma pessoa responsável por cuidar do espaço, que permanece sempre bem conservado, mesmo após quase três décadas.

“Sim, Léo contratou uma pessoa que cuida com carinho do túmulo, deixando sempre impecável! Desde a morte do seu irmão (tem quase 28 anos)”, escreveu ela.

Antes de seguir carreira solo, por mais de 15 anos, entre as décadas de 1980 e 1990, Leonardo dominou as paradas de sucesso em parceria com Leandro, período em que se tornaram uma das duplas mais bem-sucedidas do cenário musical.